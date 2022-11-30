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В Новосибирске горит частный дом на левом берегу Оби

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
Пожарные
Двухэтажный частный дом загорелся в среду в левобережье Новосибирска во 2-м Амурском переулке, пишет НГС со ссылкой на областное управление МЧС.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что горит второй этаж двухэтажного частного жилого дома, а также кровля", - сообщил журналистам начальник пресс-службы ведомства Павел Винаков.

Он добавил, что задействованные в тушении пожара силы и средства работают “по повышенному рангу”.

В разговоре с НДН Винаков уточнил, что площадь возгорания составляет 150 кв. м.

По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Накануне в частном садовом товариществе «Марьин лог» в пригороде Бердска сразу три человека отравились угарным газом. Причиной отравления стала неисправная печная труба.

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#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#Коттедж#Пожар
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