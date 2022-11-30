В Новосибирске горит частный дом на левом берегу Оби

"По прибытии к месту вызова было установлено, что горит второй этаж двухэтажного частного жилого дома, а также кровля", - сообщил журналистам начальник пресс-службы ведомства Павел Винаков.
Он добавил, что задействованные в тушении пожара силы и средства работают “по повышенному рангу”.
В разговоре с НДН Винаков уточнил, что площадь возгорания составляет 150 кв. м.
По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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