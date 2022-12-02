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Йогурты и бытовая химия не по карману Новосибирцам

Сегодня, 15:21
Розничная продажа десертов из молока и моющих средств в Новосибирске упала на четверть.

Такие данные приводит издание BFM-Новосибирск. Его журналисты побеседовали с аналитиками розничного рынка из “NeilsenIQ”, которые рассказали о грустной тенденции апреля - сентября этого года.

Руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири NeilsenIQ Мария Гаранина считает, что снижение спроса на некоторые категории товаров объясняется высокой инфляцией и снижением реальных располагаемых доходов населения.

Некоторые новосибирцы в целях экономии все чаще предпочитают мыть посуду, пол и ванную без использования специальных чистящих средств.

“Роскошью” также стали некоторые молочные продукты. Йогурты, сладкие творожки и готовые детские питания потеряли от 19 до 25 процентов покупателей.

Эта тенденция не коснулась товаров первой необходимости. Увеличиваются продажи сахара, хлеба, макарон, яиц, молока. Однако в этих позициях приоритет сместился на более дешевые марки.

Ранее Atas.info сообщал о повышении тарифов на коммунальные услуги.

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#Новосибирск#Спрос#Йогурты#Бытовая химия#Бизнес#Общество
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