Труп мужчины, замотанный в пленку, был обнаружен 30 июня 2022 года в Новосибирске на Гусинобродском мусорном полигоне. Убийство на почве ревности за два дня до этого совершил 38-летний мужчина. Свидетелем убийства стала его сожительница, которую и приревновал убийца к убитому. Женщина тщательно замыла пятна крови в доме на улице Кирова, где произошло убийство, а ее сожитель замотал труп в пленку и выбросил в мусорный бак.