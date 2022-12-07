atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Жительница Новосибирска заплатит 48000 рублей за укрывательство убийства

Сегодня, 08:50
Фото: Станислав Шемелов / Flickr
Суд вынес решение по делу об укрывательстве убийства

Сибирячка скрыла убийство на почве ревности и получила за это штраф 48000 рублей

Жительница Октябрьского района Новосибирска скрыла убийство, которое произошло у нее дома 28 июня 2022 года, замыв следы крови. Суд приговорил ее к штрафу в 48000 рублей по статье, по которой максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.

Труп мужчины, замотанный в пленку, был обнаружен 30 июня 2022 года в Новосибирске на Гусинобродском мусорном полигоне. Убийство на почве ревности за два дня до этого совершил 38-летний мужчина. Свидетелем убийства стала его сожительница, которую и приревновал убийца к убитому. Женщина тщательно замыла пятна крови в доме на улице Кирова, где произошло убийство, а ее сожитель замотал труп в пленку и выбросил в мусорный бак.

После рассмотрения дела суд приговорил женщину штрафу в 48000 рублей за не обещанное ранее укрывательство особо тяжкого преступления (убийства) по п.2 ст. 316 УК РФ. Статья предусматривает наказание от штрафа в размере 200000 рублей до лишения свободы на 2 года.

Преступления на почве ревности не редкость для Новосибирска, в конце 2021 года 30-летний мигрант в Новосибирске сломал нож о бывшую возлюбленную.

#Ольга Храмушкина#Город#Криминал#Новосибирск#Штраф#Убийство на почве ревности#Прокуратура
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
Вчера, 09:59
Вице-мэра Новосибирска временно отстранили от должности
Вчера, 13:26
Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу
Сегодня, 04:58
В Новосибирске более 800 человек подписали петицию за сохранение мурала с врачом
Вчера, 07:11
Больные новосибирцы не могут удержать в руках градусник: 4 разлива ртути за сутки
Сегодня, 03:45
Смерть в театре Афанасьева в Новосибирске: рабочий разбился во время монтажа ламп
Сегодня, 05:08