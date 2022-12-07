Труп мужчины, замотанный в пленку, был обнаружен 30 июня 2022 года в Новосибирске на Гусинобродском мусорном полигоне. Убийство на почве ревности за два дня до этого совершил 38-летний мужчина. Свидетелем убийства стала его сожительница, которую и приревновал убийца к убитому. Женщина тщательно замыла пятна крови в доме на улице Кирова, где произошло убийство, а ее сожитель замотал труп в пленку и выбросил в мусорный бак.
После рассмотрения дела суд приговорил женщину штрафу в 48000 рублей за не обещанное ранее укрывательство особо тяжкого преступления (убийства) по п.2 ст. 316 УК РФ. Статья предусматривает наказание от штрафа в размере 200000 рублей до лишения свободы на 2 года.
Преступления на почве ревности не редкость для Новосибирска, в конце 2021 года 30-летний мигрант в Новосибирске сломал нож о бывшую возлюбленную.