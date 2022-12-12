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Дедов Морозов пустят на детские утренники и елки в Новосибирске

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Дедушка Мороз должен предоставить справку
В Новосибирске разрешат вход Дедам Морозам, фотографам и операторам на детские праздники с условием предоставления ряда справок.

Как рассказали НГС в Департаменте образования городской мэрии, в 2022 году на новогодних мероприятиях в школах и детсадах могут присутствовать видеооператоры, артисты и фотографы.

От специалистов требуется соблюдение нескольких правил и предоставление документов. В частности, гости должны принести справку об отсутствии судимости, пройти медицинский осмотр, сделать прививку, а также соблюдать правила пропускного режима учреждения.

 

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Напомним, что ранее по улицам Новосибирска разгуливали Деды Морозы. Их было более 20. Остается загадкой, куда именно они шли. Однако волшебники точно привлекли внимание горожан. 

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Дед Мороз
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