Дедов Морозов пустят на детские утренники и елки в Новосибирске

Как рассказали НГС в Департаменте образования городской мэрии, в 2022 году на новогодних мероприятиях в школах и детсадах могут присутствовать видеооператоры, артисты и фотографы.
От специалистов требуется соблюдение нескольких правил и предоставление документов. В частности, гости должны принести справку об отсутствии судимости, пройти медицинский осмотр, сделать прививку, а также соблюдать правила пропускного режима учреждения.
Напомним, что ранее по улицам Новосибирска разгуливали Деды Морозы. Их было более 20. Остается загадкой, куда именно они шли. Однако волшебники точно привлекли внимание горожан.
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