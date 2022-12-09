Толпу Дедов Морозов заметили в Новосибирске

Сказочные волшебники прогуливались в районе площади Карла Маркса. На фото было около 24 дедушек. Они шли в красных штанах, шубах, колпаках.
С какой целью и куда они шли – остается только гадать. Флешмоб заинтересовал многих прохожих. Сибиряки начали шутить в комментариях про «ОПГ-банду» и ограбление, как в знаменитых фильмах.
Напомним, что ранее стали известны тарифы на Дедов Морозов перед Новым годом-2023. Аниматоры готовы перевоплотиться в звезд эстрады за отдельные деньги.
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