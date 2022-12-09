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Толпу Дедов Морозов заметили в Новосибирске

Сегодня, 06:43
Фото: АСТ-54
Переодетые сибиряки гуляли по улицам города
В Ленинском районе Новосибирска были замечены два десятка Дедов Морозов, а фотографиями поделились сибиряки в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Сказочные волшебники прогуливались в районе площади Карла Маркса. На фото было около 24 дедушек. Они шли в красных штанах, шубах, колпаках.

С какой целью и куда они шли – остается только гадать. Флешмоб заинтересовал многих прохожих. Сибиряки начали шутить в комментариях про «ОПГ-банду» и ограбление, как в знаменитых фильмах.

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Напомним, что ранее стали известны тарифы на Дедов Морозов перед Новым годом-2023. Аниматоры готовы перевоплотиться в звезд эстрады за отдельные деньги. 

Читайте также о том, как поезд Деда Мороза разочаровал полстраны. Он побывал и в Новосибирске. Многие пожаловались на толкучку. 

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Дед Мороз
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