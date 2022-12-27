Все произошло в начале декабря этого года. Сержант полиции работал в линейном отделе МВД станции Инская в Новосибирске. Он отправился в отпуск и уехал в Красноярск.
По неизвестным причинам 36-летний сибиряк предложил 38-летнему безработному поджечь местное кафе на проспекте «Красноярский рабочий». Правоохранитель даже передал своему подельнику канистру с бензином.
Однако силовики задержали полицейского и безработного красноярца, не дав осуществить задуманное. Их обвинили в покушении на уничтожение чужого имущества. В настоящий момент сотрудники МВД выясняют, почему их коллега решил поджечь кафе.
Напомним, что в Новосибирске осенью произошли массовые аресты полицейских. Одни правоохранители брали взятки, другие организовали каналы миграции.