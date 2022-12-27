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Полицейский из Новосибирска пытался сжечь кафе во время отпуска в Красноярске

Сегодня, 02:00
Фото: 1MI
Полицейский отдыхал в отпуске. Он решил сжечь кафе и нанял безработного для помощи
Новосибирский полицейский задумал сжечь кафе во время отпуска в Красноярске, о чем сообщает ТК-канал «Осторожно, новости».

Все произошло в начале декабря этого года. Сержант полиции работал в линейном отделе МВД станции Инская в Новосибирске. Он отправился в отпуск и уехал в Красноярск.

По неизвестным причинам 36-летний сибиряк предложил 38-летнему безработному поджечь местное кафе на проспекте «Красноярский рабочий». Правоохранитель даже передал своему подельнику канистру с бензином.

Однако силовики задержали полицейского и безработного красноярца, не дав осуществить задуманное. Их обвинили в покушении на уничтожение чужого имущества. В настоящий момент сотрудники МВД выясняют, почему их коллега решил поджечь кафе.  

Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске
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Напомним, что в Новосибирске осенью произошли массовые аресты полицейских. Одни правоохранители брали взятки, другие организовали каналы миграции. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Криминал#Полиция#Поджог
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