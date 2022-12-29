Мэрия Новосибирска перенесла перекрытие ул. Широкой на середину января

Проезд будет закрыт по ночам - с 23:00 до 05:00, объезжать участок предлагается по улицам Титова, Бетонной, Котовского, Станционной и Станиславского.
"Ограничение связано с проведением ООО "Производственная фирма "ВИС" работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках строительства объекта "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске", - цитирует НГС пресс-службу мэрии.
Ранее новосибирские власти планировали перекрыть эту часть улицы Широкой с 25.01.2023 по 04.02.202 в то же время.