Мэрия Новосибирска перенесла перекрытие ул. Широкой на середину января

"Ограничение связано с проведением ООО "Производственная фирма "ВИС" работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках строительства объекта "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске", - цитирует НГС пресс-службу мэрии.