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Мэрия Новосибирска перенесла перекрытие ул. Широкой на середину января

Сегодня, 08:22
Фото: Группа "Вис"
Стройка четвертого моста через Обь
В Новосибирске перекроют с 10 по 20 января движение по участку улицы Широкая от площади Труда до Троллейной улицы, сообщает городская администрация.

Проезд будет закрыт по ночам - с 23:00 до 05:00, объезжать участок предлагается по улицам Титова, Бетонной, Котовского, Станционной и Станиславского.

"Ограничение связано с проведением ООО "Производственная фирма "ВИС" работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках строительства объекта "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске", - цитирует НГС пресс-службу мэрии.

Ранее новосибирские власти планировали перекрыть эту часть улицы Широкой с 25.01.2023 по 04.02.202 в то же время.

#Город#Транспорт#Новосибирск#Ул. Широкая#Перекрытие
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