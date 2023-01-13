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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Жительница Новосибирска умерла после падения на скользком тротуаре

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Карета скорой помощи
Управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело после смерти пожилой женщины, которая упала, поскользнувшись на тротуаре в Калининском районе Новосибирска.

"По предварительным данным, в апреле 2021 года пожилая женщина поскользнулась и упала на пешеходной дорожке во дворе многоквартирного дома в Калининском районе города Новосибирска и была госпитализирована в медицинское учреждение. После прохождения лечения в июле 2021 года женщина скончалась", - говорится в сообщении ведомства.

Передачу материалов проверки несчастного случая в Следком инициировал районный прокурор.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание на жалобы горожан на обледеневший выход со станции метро "Площадь Ленина" - пообещал посыпать его реагентами.

До этого на площади неудачно упала женщина, она сломала обе ноги.

В Новосибирске женщина сломала две ноги на площади Ленина
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#Город#Общество#Новосибирск#Гололед#Гибель
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