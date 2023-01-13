Жительница Новосибирска умерла после падения на скользком тротуаре

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
"По предварительным данным, в апреле 2021 года пожилая женщина поскользнулась и упала на пешеходной дорожке во дворе многоквартирного дома в Калининском районе города Новосибирска и была госпитализирована в медицинское учреждение. После прохождения лечения в июле 2021 года женщина скончалась", - говорится в сообщении ведомства.
Передачу материалов проверки несчастного случая в Следком инициировал районный прокурор.
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание на жалобы горожан на обледеневший выход со станции метро "Площадь Ленина" - пообещал посыпать его реагентами.
До этого на площади неудачно упала женщина, она сломала обе ноги.