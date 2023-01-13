Жительница Новосибирска умерла после падения на скользком тротуаре

"По предварительным данным, в апреле 2021 года пожилая женщина поскользнулась и упала на пешеходной дорожке во дворе многоквартирного дома в Калининском районе города Новосибирска и была госпитализирована в медицинское учреждение. После прохождения лечения в июле 2021 года женщина скончалась", - говорится в сообщении ведомства.