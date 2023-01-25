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Posted Сегодня, 01:28

Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

В Новосибирской области заработала система поиска преступников и пропавших

Сегодня, 01:28
Фото: 1MI
Систему видеоаналитики для поиска пропавших людей запустили в Новосибирске
Цифровую систему видеоаналитики запустили в Новосибирской области. Об этом сообщил глава Минцифры региона Сергей Цукарь.

Эта программа поможет волонтерам найти пропавших людей, а полиции сбежавших преступников. Она заработала в 2022 году в рамках проекта «Безопасный город».

В регионе свыше 1 000 камер на 183 зданиях подключены к цифровой видеосистеме. А в 2023-м в программу включат ещё 500 камер.

Напомним, ранее в Новосибирске в 9 троллейбусах установили видеокамеры, которые подключены к системе распознавания лиц. В планах у властей со временем перевести на неё остальной транспорт.

Систему распознавания лиц установят в троллейбусах Новосибирска
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#Алина Шефер#Поиск#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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