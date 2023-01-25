В Новосибирской области заработала система поиска преступников и пропавших

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Эта программа поможет волонтерам найти пропавших людей, а полиции сбежавших преступников. Она заработала в 2022 году в рамках проекта «Безопасный город».
В регионе свыше 1 000 камер на 183 зданиях подключены к цифровой видеосистеме. А в 2023-м в программу включат ещё 500 камер.
Напомним, ранее в Новосибирске в 9 троллейбусах установили видеокамеры, которые подключены к системе распознавания лиц. В планах у властей со временем перевести на неё остальной транспорт.