Глава Минздрава НСО Хальзов попал в поле зрения прокуратуры из-за долга

Напомним, чаще прокуроры уделяют внимание в Новосибирске мэру Анатолию Локтю. Ранее он получил представление из-за плохой уборки снега в городе - мэрию заставили купить около 700 единиц техники, но денег не хватило. Столица Сибири погрязла в сугробах.