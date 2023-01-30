Глава Минздрава НСО Хальзов попал в поле зрения прокуратуры из-за долга

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:06
Оказалось, подведомственные медучреждения в четырех районах Новосибирска и области задолжали подрядчикам по контрактам. Общая сумма долга 24 млн рублей.
В ведомстве отметили, что министерство уже оплатило все в полном объеме.
Напомним, чаще прокуроры уделяют внимание в Новосибирске мэру Анатолию Локтю. Ранее он получил представление из-за плохой уборки снега в городе - мэрию заставили купить около 700 единиц техники, но денег не хватило. Столица Сибири погрязла в сугробах.