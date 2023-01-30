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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 05:06

Глава Минздрава НСО Хальзов попал в поле зрения прокуратуры из-за долга

30 января 2023, 05:01
Фото: 1MI
Прокуратура пыталась наказать главу Минздрава НСО за долги.

Прокуратура Новосибирской области внесла представление главе минздрава Хальзову

Прокуратура направила представление главе Минздрава Новосибирской области Константину Хальзову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, подведомственные медучреждения в четырех районах Новосибирска и области задолжали подрядчикам по контрактам. Общая сумма долга 24 млн рублей.

В ведомстве отметили, что министерство уже оплатило все в полном объеме.

Напомним, чаще прокуроры уделяют внимание в Новосибирске мэру Анатолию Локтю. Ранее он получил представление из-за плохой уборки снега в городе - мэрию заставили купить около 700 единиц техники, но денег не хватило. Столица Сибири погрязла в сугробах.

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#Алина Шефер#Минздрав#Прокуратура#Долг#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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