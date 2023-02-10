Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Жители Новосибирска жалуются на резкий рост стоимости огурцов. В среднем цена за килограмм колеблется между 200 и 300 рублями, но в магазинах встречаются и упаковки тепличных овощей, которые в пересчете на стоимость килограмма доходят и 500 рублей. Причем речь идет о продукции местных тепличных хозяйств. При этом импортные бананы и авокадо стоят значительно дешевле.
По данным Росстата, с начала года стоимость огурцов взлетела почти на 54%. Ни один другой товар не растет в цене такими темпами. Заметно дорожают и помидоры. За месяц с небольшим они прибавили в цене почти 30%.
В Национальном союзе производителей плодов и овощей рост цен объясняют двумя факторами: сезонностью (зимой овощной рынок традиционно сокращается) и ростом цен на энергию, которую используют в теплицах для выращивания огурцов. Последнее актуально как раз для Новосибирска, где находится три крупных тепличных комплекса: "Емельяновский", "Горкунов" и "Сады Гиганта".
Между тем, "Новые известия" со ссылкой на экспертов рынка пишут, что цены пойдут вниз через пару недель. Это связано с увеличением светового дня, что позволит минимизировать использование искусственного освещения.