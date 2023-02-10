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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Почему подорожали огурцы в Новосибирске

10 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Стоимость килограмма может доходить до 500 рублей

Подорожали огурцы в магазинах Новосибирска: в чем причина

В магазинах Новосибирска стоимость килограмма огурцов может доходить до 500 рублей за килограмм. Почему стоимость овощей, которые выращивают в большом количестве в Сибири выше, чем импортных фруктов

Жители Новосибирска жалуются на резкий рост стоимости огурцов. В среднем цена за килограмм колеблется между 200 и 300 рублями, но в магазинах встречаются и упаковки тепличных овощей, которые в пересчете на стоимость килограмма доходят и 500 рублей. Причем речь идет о продукции местных тепличных хозяйств. При этом импортные бананы и авокадо стоят значительно дешевле.

По данным Росстата, с начала года стоимость огурцов взлетела почти на 54%. Ни один другой товар не растет в цене такими темпами. Заметно дорожают и помидоры. За месяц с небольшим они прибавили в цене почти 30%.

В Национальном союзе производителей плодов и овощей рост цен объясняют двумя факторами: сезонностью (зимой овощной рынок традиционно сокращается) и ростом цен на энергию, которую используют в теплицах для выращивания огурцов. Последнее актуально как раз для Новосибирска, где находится три крупных тепличных комплекса: "Емельяновский", "Горкунов" и "Сады Гиганта".

Между тем, "Новые известия" со ссылкой на экспертов рынка пишут, что цены пойдут вниз через пару недель. Это связано с увеличением светового дня, что позволит минимизировать использование искусственного освещения.

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#Цены#Продукты#Магазин#Новосибирск
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