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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

На голодном пайке: сможет ли наука в России штурмовать новые высоты

20 февраля 2023, 06:56
Фото: 1MI
В США финансирование научной сферы почти 49 трлн руб, а в России 1,2 трлн рублей
Почти на треть сократят расходы на исследования в России в 2023 году.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обнародовал расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие РФ». Сумма финансирования науки – 1,2 трлн рублей, как и в 2020 году. Только за минувшие два года инфляция «съела» 27,8%.

— Наша наука в этом году получит от государства менее 1% ВВП. Израиль, по оценке ООН, на исследования тратит 5,1% ВВП, Швеция, Бельгия и США – по 3,5% ВВП. США в 2020 году потратили на эти цели 657,5 млрд долларов (почти 49 трлн рублей), а Китай – 525,7 млрд долларов (39 трлн рублей). Расходы России на этом фоне – капля в море, — отмечают «Новые известия».

По словам экспертов, в развитых странах функционирует конкурсная основа. То есть ученые заключают контракты и проекты на 3-5 лет. Если проект не смог реализоваться, то его закрывают, а если наоборот, все получилось, то контракты продлевают.

Чтобы в стране были спонтанные открытия и запланированные прорывы, нужны грамотные ученые. Однако и в наши дни образ академика – это сильно пожилой человек с опытом, который помнит только о прошлых открытиях в советские времена.

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#Эмилия Губарева#Наука#Ученые#Финансирование#Общество#Россия
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