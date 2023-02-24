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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Под Новосибирском 73-летняя пенсионерка отбилась от грабителя

24 февраля 2023, 06:55
Фото: 1MI
Женщину ударили несколько раз
Пожилая женщина смогла дать отпор грабителю в Новосибирской области, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 9 февраля в Куйбышеве. По данным полиции, злоумышленник проследил за пенсионеркой и зашел вместе с ней в подъезд дома.

Когда та открывала дверь ключом, мужчина подошёл сзади и несколько раз ударил старушку металлическим предметом. Затем сибиряк попытался вырвать сумку из рук пострадавшей.

В итоге 73-летняя женщина начала кричать и звать на помощь. Злоумышленник испугался и сбежал. Личность нападавшего вскоре установили. Им оказался 46-летний мужчина.

Он признался, что заметил старушку с сумкой еще на улице и решил проследовать за ней. Против грабителя возбудили дело.

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#Эмилия Губарева#Кража#Грабеж#Криминал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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