Под Новосибирском 73-летняя пенсионерка отбилась от грабителя

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Инцидент произошел 9 февраля в Куйбышеве. По данным полиции, злоумышленник проследил за пенсионеркой и зашел вместе с ней в подъезд дома.
Когда та открывала дверь ключом, мужчина подошёл сзади и несколько раз ударил старушку металлическим предметом. Затем сибиряк попытался вырвать сумку из рук пострадавшей.
В итоге 73-летняя женщина начала кричать и звать на помощь. Злоумышленник испугался и сбежал. Личность нападавшего вскоре установили. Им оказался 46-летний мужчина.
Он признался, что заметил старушку с сумкой еще на улице и решил проследовать за ней. Против грабителя возбудили дело.