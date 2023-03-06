Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Неудачей для омского «Авангарда» начался плей-офф на новом хоккейном стадионе «G-Drive Арена». «Сибирь» одержала победу над соперником со счетом 2:1 в первом матче. Во втором матче «Авангард» взял реванш и победил со счётом 4:1.
Матчи серии пройдут до четырех побед – игра уже состоялась 4 марта в Омске, а также пройдет 6 и 8 марта в Новосибирске. Если к этому моменту одна из команд так и не добьется четырех побед, то будут организованы дополнительные матчи, намеченные на 10, 12 и 14 число. На данный момент общий счет в серии 1:1.
Новосибирская команда «Сибирь» сыграет с омским «Авангардом» 6 марта. Начало игры – 19:30 по местному времени (15:30 по МСК). Предматчевое шоу начнется в 19:19. Игру будут транслировать в прямом эфире ОТС и платном КХЛ Прайм.
Третья игра пройдет на арене «Сибирь» - это 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ сезона-2022/2023. Болельщики поддерживают ХК «Сибирь» и желают удачи на предстоящем матче.
«Вперёд Сибирь! Хватайте ПОБЕДУ!!! Удачи вам ребята, оборону держите крепче !!!Держим кулачки за вас. Болеем за вас!»;
«Удачи, парни! Всем сердцем и душой с вами! Верим в победу!»;
«Сибирь вперёд. Мы верим в тебя. Болеем из Прокопьевска»;
«Сибирь вперёд Победа тебя ждёт💯 ребята мы с вами».
Также читай о том, почему самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске. Чтобы попасть в лучший сектор, необходимо отдать более 2 тысяч рублей. Эта сумма оказалась выше, чем в других клубах КХЛ в новом сезоне 2022/2023.