atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

«Сибирь — Авангард» плей-офф КХЛ 6 марта 2023: во сколько смотреть прямую трансляцию

6 марта 2023, 03:02
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)/ВКонтакте
«Сибирь» примет омский «Авангард» в родных стенах
6 марта в 19:30 по местному времени в Новосибирске состоится третий матч серии «Сибирь» – «Авангард» в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Неудачей для омского «Авангарда» начался плей-офф на новом хоккейном стадионе «G-Drive Арена». «Сибирь» одержала победу над соперником со счетом 2:1 в первом матче. Во втором матче «Авангард» взял реванш и победил со счётом 4:1.

Матчи серии пройдут до четырех побед – игра уже состоялась 4 марта в Омске, а также пройдет 6 и 8 марта в Новосибирске. Если к этому моменту одна из команд так и не добьется четырех побед, то будут организованы дополнительные матчи, намеченные на 10, 12 и 14 число. На данный момент общий счет в серии 1:1.

"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
Узнать подробнее

Новосибирская команда «Сибирь» сыграет с омским «Авангардом» 6 марта. Начало игры – 19:30 по местному времени (15:30 по МСК). Предматчевое шоу начнется в 19:19. Игру будут транслировать в прямом эфире ОТС и платном КХЛ Прайм.

Третья игра пройдет на арене «Сибирь» - это 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ сезона-2022/2023. Болельщики поддерживают ХК «Сибирь» и желают удачи на предстоящем матче.

«Вперёд Сибирь! Хватайте ПОБЕДУ!!! Удачи вам ребята, оборону держите крепче !!!Держим кулачки за вас. Болеем за вас!»;
«Удачи, парни! Всем сердцем и душой с вами! Верим в победу!»;
«Сибирь вперёд. Мы верим в тебя. Болеем из Прокопьевска»;
«Сибирь вперёд Победа тебя ждёт💯 ребята мы с вами».
Самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске
Узнать подробнее

Также читай о том, почему самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске. Чтобы попасть в лучший сектор, необходимо отдать более 2 тысяч рублей. Эта сумма оказалась выше, чем в других клубах КХЛ в новом сезоне 2022/2023.

#Эмилия Губарева#Хк сибирь#ХК "Сибирь" в плей-офф КХЛ 2023#Игра#Омск#Общество#Спорт#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске разрушается легендарный 100-квартирный дом: планов по капремонту нет
Вчера, 06:41
Директор школы прокомментировала гибель 14-летнего подростка под Новосибирском
Сегодня, 01:24
Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах
Вчера, 08:10
В Новосибирске матери отказали в лечении 4-летнего сына с разбитой головой
Вчера, 07:24
Толпа и паника. В ТРЦ «Мега» в Новосибирске произошло короткое замыкание
Вчера, 03:01