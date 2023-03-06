Матчи серии пройдут до четырех побед – игра уже состоялась 4 марта в Омске, а также пройдет 6 и 8 марта в Новосибирске. Если к этому моменту одна из команд так и не добьется четырех побед, то будут организованы дополнительные матчи, намеченные на 10, 12 и 14 число. На данный момент общий счет в серии 1:1.