В Новосибирске родным погибшего в СВО бойца вручили Орден Мужества

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Солдат Хуршед Хосабеков скончался от ранения в бою летом 2022 года. Только на днях, 6 марта, его родным вручили Орден Мужества, предназначавшийся герою.
Помимо наград семьи погибших военных получают государственные и региональные выплаты. Как разовые, так и ежемесячные.
Напомним, ранее Atas.info писал о ветеране боевых действий из села Нижний Чулым в Новосибирской области, которого похоронили без воинских почестей так, как он участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер».