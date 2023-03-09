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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

В Новосибирске родным погибшего в СВО бойца вручили Орден Мужества

9 марта 2023, 07:49
Фото: 1MI
Родственники в Новосибирске получили Орден Мужества за погибшего солдата
Родственники в Новосибирске получили Орден Мужества за военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Об этом сообщает администрация Каргатского района.

Солдат Хуршед Хосабеков скончался от ранения в бою летом 2022 года. Только на днях, 6 марта, его родным вручили Орден Мужества, предназначавшийся герою.

Помимо наград семьи погибших военных получают государственные и региональные выплаты. Как разовые, так и ежемесячные.

Напомним, ранее Atas.info писал о ветеране боевых действий из села Нижний Чулым в Новосибирской области, которого похоронили без воинских почестей так, как он участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер».  

Под Новосибирском без почестей похоронили погибшего на СВО ветерана Максима Басова
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#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Награда#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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