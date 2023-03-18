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Инцидент произошел сегодня ночью 18 марта на Бугринском мосту. В массовом ДТП столкнулись 5 легковушек и пассажирский автобус № 108.
По данным автора поста, пассажирский автобус ПАЗ въехал в белый седан Kia Rio, устроив цепочку из столкновений впереди. Также он зажал две машины слева по обочине.
В числе пострадавших были: Toyota Corolla, Hyundai Tucson, Hyundai Creta и седан. Причиной столкновения якобы стал гололед на дороге. Вот, что говорят новосибирцы в соцсетях:
«Да не из-за гололёда, а из-за водилы оленя»;
«Когда эти Пазики уже перестанут возить людей»;
«Что на этот раз ? Колея ,солнце слепило ,пешеход резко выскочил?».
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