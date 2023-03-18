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Updated Сегодня, 04:49

Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на Бугринском мосту в Новосибирске

18 марта 2023, 04:47
Фото: ВК/АСТ-54
О пострадавших водителях и пассажиров не сообщается
В ночное время в Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей, сообщают очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня ночью 18 марта на Бугринском мосту. В массовом ДТП столкнулись 5 легковушек и пассажирский автобус № 108.

По данным автора поста, пассажирский автобус ПАЗ въехал в белый седан Kia Rio, устроив цепочку из столкновений впереди. Также он зажал две машины слева по обочине.

В числе пострадавших были: Toyota Corolla, Hyundai Tucson, Hyundai Creta и седан. Причиной столкновения якобы стал гололед на дороге. Вот, что говорят новосибирцы в соцсетях:

«Да не из-за гололёда, а из-за водилы оленя»;
«Когда эти Пазики уже перестанут возить людей»;
«Что на этот раз ? Колея ,солнце слепило ,пешеход резко выскочил?».
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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Гололед#Дороги#Новосибирск
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