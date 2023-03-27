РКЦ «Велес» показал спасенных братьев медвежат в лесу под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В спецприют медвежата попали прошлой осенью в измученном и истощенном виде. Они долгое время скитались в лесу в поисках пищи, когда их маму-медведицу застрелили охотники.
«Медвежата живут у нас уже несколько месяцев и всем довольны. Они хорошо кушают, спят, играют. Их назвали Вагнер и Топтышка. Больше они не боятся людей. Всегда радостно их встречают у своего вольера», - рассказали Atas.info в РКЦ «Велес».
Напомним, двух медвежат встретили в лесу в сентябре жители Болотнинского района Новосибирской области и рассказали о них волонтерам. На отлов зверят отправилась зоозащитница Елена Боченкова со своими товарищами. Сначала они поймали одного, приманив его медом, а потом узнали, где скрывается другой.
Малышам потребовалось найти новый дом. Тогда отклик пришел из Центра помощи диким животным «Велес» в Санкт-Петербурге. Они согласились забрать к себе медвежат.