РКЦ «Велес» показал спасенных братьев медвежат в лесу под Новосибирском

Напомним, двух медвежат встретили в лесу в сентябре жители Болотнинского района Новосибирской области и рассказали о них волонтерам. На отлов зверят отправилась зоозащитница Елена Боченкова со своими товарищами. Сначала они поймали одного, приманив его медом, а потом узнали, где скрывается другой.