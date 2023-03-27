atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

РКЦ «Велес» показал спасенных братьев медвежат в лесу под Новосибирском

27 марта 2023, 06:04
Фото: РКЦ "Велес"/ВК
В приюте «Велес» рассказали о жизни медвежат из Новосибирской области
Сотрудники петербургского приюта «Велес» рассказали о том, как поживают медвежата-близнецы, которых спасли в лесу под Новосибирском осенью прошлого года. Малышей они даже сняли на видео.

В спецприют медвежата попали прошлой осенью в измученном и истощенном виде. Они долгое время скитались в лесу в поисках пищи, когда их маму-медведицу застрелили охотники.

«Медвежата живут у нас уже несколько месяцев и всем довольны. Они хорошо кушают, спят, играют. Их назвали Вагнер и Топтышка. Больше они не боятся людей. Всегда радостно их встречают у своего вольера», - рассказали Atas.info в РКЦ «Велес».

Напомним, двух медвежат встретили в лесу в сентябре жители Болотнинского района Новосибирской области и рассказали о них волонтерам. На отлов зверят отправилась зоозащитница Елена Боченкова со своими товарищами. Сначала они поймали одного, приманив его медом, а потом узнали, где скрывается другой.

Малышам потребовалось найти новый дом. Тогда отклик пришел из Центра помощи диким животным «Велес» в Санкт-Петербурге. Они согласились забрать к себе медвежат.

Спасенному дикому медвежонку ищут новый дом в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Животные#Медведи#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
Подпишитесь
Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме
Сегодня, 06:32
Подсветку мэрии Новосибирска отключили в «Час Земли» 2023 с опозданием на 18 минут
25 марта 13:15
Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю
Сегодня, 04:21
Министр назвал улицы Новосибирска и области, которые отремонтируют в 2023 году
Сегодня, 04:12
Новосибирский зоопарк сделал бесплатный вход для пенсионеров с 27 марта
Сегодня, 02:28
18+. «Ради жениха»: В Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности
Вчера, 11:29