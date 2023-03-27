«Висит на поводке и визжит»: жительница Новосибирска возмутилась садистским грумингом

Девушка решила сменить любимый салон и отвезти собаку на прическу и стрижку в другой филиал компании. Передав питомца грумерам, клиентка ушла пить кофе. Вернувшись через час, хозяйка испытала шок. По словам владелицы, собака висела на поводке и буквально визжала от боли, а мастер буквально вырывала из нее шерсть и толкала к стене щеткой. Ворвавшись внутрь, жительница областного центра потребовала остановить процедуру.