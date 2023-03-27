«Висит на поводке и визжит»: жительница Новосибирска возмутилась садистским грумингом

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
«Если вам дорога психика и здоровье питомца - ни в коем случае не водите его сюда! Я не понимаю как этих людей допускают к работе с живыми существами?! Это же статья за жестокое обращение с животными!», - написала жительница Новосибирска.
Девушка решила сменить любимый салон и отвезти собаку на прическу и стрижку в другой филиал компании. Передав питомца грумерам, клиентка ушла пить кофе. Вернувшись через час, хозяйка испытала шок. По словам владелицы, собака висела на поводке и буквально визжала от боли, а мастер буквально вырывала из нее шерсть и толкала к стене щеткой. Ворвавшись внутрь, жительница областного центра потребовала остановить процедуру.
В ходе разбирательств девушка выяснила, что собаку отдали на упражнение стажеру, недавно пришедшему в салон. На жалобы клиентке ответили, что мастерам нужно нарабатывать практику. «С собакой могло произойти все, что угодно!», - возмутилась хозяйка.
По мнению пострадавшей, имело место сразу несколько нарушений закона. Помимо жестокого обращения с животными девушке навязали дешевую услугу от салона без согласования с клиентом. Реакции от представителей салона не последовало.
На момент написания материала получить оперативный комментарий от салона не удалось. Корреспондент «Атас.Инфо» направил запрос в компанию «Блэкгрумер.РФ» для выяснения обстоятельств произошедшего.
Напомним, что в Новосибирске жестоко подрались две собаки бойцовской породы. Животные сильно пострадали.