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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Новосибирец взобрался на березу возле ЛДС

3 апреля 2023, 10:46
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
В Новосибирске установили скворечники для птиц

В Новосибирске заметили мужчину на березе возле ЛДС

В Новосибирске заметили мужчину, который по неизвестным причинам забрался на березу возле Ледового дворца спорта. Позже поступок мужчины объяснили акцией. Об этом сообщили в городской администрации.
«Первая в этом году городская акция по размещению скворечников стартовала в Новосибирске», - указано в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Акция по установке домиков для птиц является первой подобной акцией городских властей в нынешнем году. Всего в парке «Арена» возле Ледового дворца спорта на улице Немировича-Данченко разместили семь скворечников, куда сразу же положили корм для пернатых.

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Стоит отметить, что на территории от парка «Арена» до Бугринской рощи создадут рекреационную зону площадью 370 гектаров. В нем предполагается создать историческую и спортивную зоны, а также разместить детский технопарк. Проект уже одобрил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что в сквере Калинина избили сотрудницу Горзеленхоза. Неизвестный новосибирец таким образом решил проучить женщину за замечание.

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#Новосибирск#Экология#Мэрия Новосибирска#Парк "Арена"#Птицы#Акция
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