Новосибирец взобрался на березу возле ЛДС

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
«Первая в этом году городская акция по размещению скворечников стартовала в Новосибирске», - указано в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Акция по установке домиков для птиц является первой подобной акцией городских властей в нынешнем году. Всего в парке «Арена» возле Ледового дворца спорта на улице Немировича-Данченко разместили семь скворечников, куда сразу же положили корм для пернатых.
Стоит отметить, что на территории от парка «Арена» до Бугринской рощи создадут рекреационную зону площадью 370 гектаров. В нем предполагается создать историческую и спортивную зоны, а также разместить детский технопарк. Проект уже одобрил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Напомним, что в сквере Калинина избили сотрудницу Горзеленхоза. Неизвестный новосибирец таким образом решил проучить женщину за замечание.