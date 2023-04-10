Названо имя нового начальника отдела полиции № 10 «Советский» в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Начальником отдела № 10 «Советский» стал подполковник Владимир Козырев, ему 46 лет. О правоохранителе известно, что с 2016 года он возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Венгеровский».
По данным издания «Родные берега», Федоров является уроженцем Венгеровского района. С весны 2016 года он возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Венгеровский». На новом посту подполковник заменил Андрея Гороха.
Тот был руководителем отдела №10 с 2020 года. Гороха уволили в 2023 году после проведения служебной проверки. Что стало причиной отстранения от должности, не уточняется. Напомним, ранее мы рассказывали про громкие аресты 2022 года.