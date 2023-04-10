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Названо имя нового начальника отдела полиции № 10 «Советский» в Новосибирске

10 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Предыдущего руководителя уволили

В Новосибирске новым начальником отдела полиции № 10 стал Михаил Федоров

Назначен новый руководитель отдела полиции № 10 в Новосибирске, о чем сообщает сайт УМВД России по городу Новосибирску.

Начальником отдела № 10 «Советский» стал подполковник Владимир Козырев, ему 46 лет. О правоохранителе известно, что с 2016 года он возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Венгеровский».

По данным издания «Родные берега», Федоров является уроженцем Венгеровского района. С весны 2016 года он возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Венгеровский». На новом посту подполковник заменил Андрея Гороха.

Тот был руководителем отдела №10 с 2020 года. Гороха уволили в 2023 году после проведения служебной проверки. Что стало причиной отстранения от должности, не уточняется. Напомним, ранее мы рассказывали про громкие аресты 2022 года. 

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#Эмилия Губарева#Полиция#Должность#Общество#Город#Новосибирск
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