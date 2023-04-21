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Города Сибири и Дальнего Востока вместе ищут пути решения финансовых проблем

21 апреля 2023, 07:06
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Участников АСДГ приветствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Изменение схемы уплаты налогов создало проблемы в сибирских муниципалитетах

В ходе работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) руководители муниципалитетов обсуждают возможные варианты решения финансовых проблем, которые возникли из-за введения новой налоговой системы

Из-за введения в 2023 году единого налогового платежа серьезно пострадали муниципальные бюджеты. Одна из основных проблем заключается в том, что налоговые поступления перестали поступать в течение всего месяца. Это сделало невозможным аккумулирование этих средств и принятие оперативных решений при исполнении бюджета, отметил в своем приветственном слове к участникам АСДГ первый вице-президент Ассоциации, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Впервые в практике Новосибирска мы в начале года начали брать кредиты. Такого не было даже в тяжелые годы, когда было очень трудно. Итоги первого квартала заставляют задуматься. Наша задача – обратить внимание федерального центра на проблемы в муниципалитетах. Потому что стабильность экономики всей страны зависит от стабильности работы муниципалитетов, в частности,  муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока", - сказал Анатолий Локоть.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков подчеркнул, что город столкнулся с большими кассовыми разрывами и недопоступлением по основным видам налогов.

"Последствием такого положения вещей может стать несвоевременное исполнение социально значимых приоритетных расходов бюджета", – считает Александр Веселков.

Мэрия Новосибирска предлагает закрепить на законодательном уровне механизм оперативного упрощенного доступа муниципалитетов к казначейским кредитам на покрытие кассовых разрывов. Также предлагается предоставлять бюджетные кредиты муниципальным образованиям для компенсации по итогам 2023 года возможного недоисполнения планов по доходам.

Кроме того, участники АСДГ обсуждают возможное исключение из единого налогового  платежа НДФЛ и перенос срока уплаты с 28 на 25 число месяца.

 

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#АСДГ#Мэр#Налоги#Экономика#Новосибирск
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