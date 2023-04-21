Из-за введения в 2023 году единого налогового платежа серьезно пострадали муниципальные бюджеты. Одна из основных проблем заключается в том, что налоговые поступления перестали поступать в течение всего месяца. Это сделало невозможным аккумулирование этих средств и принятие оперативных решений при исполнении бюджета, отметил в своем приветственном слове к участникам АСДГ первый вице-президент Ассоциации, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.