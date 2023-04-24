Как взлетят цены на газ для россиян из-за новых требований «Газпрома»?

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Повышение цен на газ в России связывают с уменьшением добычи, ростом потребления и большой зависимостью страны от "Газпрома", который контролирует более 90% рынка. Ограничение цен - лишь временный эффект, который быстро закончится.
Сезонная дифференциация цен также является проблемой для "Газпрома". В результате возможно повышение цен на 10-20%, что затронет россиян. В условиях отсутствия конкуренции между "Роснефтью" и "Газпромом" нет альтернативных поставщиков, кроме независимых игроков, которые могут предложить свои услуги.
Газпром сталкивается с трудностями из-за санкций и остановки "северных потоков", и его прибыль значительно уменьшилась. Компания ищет способы увеличить свой экспорт, но внутренний рынок России может быть наилучшей опцией, чтобы обеспечить дополнительные доходы.
Главный аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков утверждает, что новое правило не приведет к росту цен, но могут возникнуть проблемы, если Газпром поднимет цены, поскольку это может негативно сказаться на коммунальных и бытовых потребителях, которые составляют 19% потребления газа в стране.
Однако, на данный момент "Газпром" не является монополистом на внутреннем рынке, и в 2021 году поставил только 63% всего газа, который был необходим России, сообщают «Новые известия».