Как взлетят цены на газ для россиян из-за новых требований «Газпрома»?

Сезонная дифференциация цен также является проблемой для "Газпрома". В результате возможно повышение цен на 10-20%, что затронет россиян. В условиях отсутствия конкуренции между "Роснефтью" и "Газпромом" нет альтернативных поставщиков, кроме независимых игроков, которые могут предложить свои услуги.