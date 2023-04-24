atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Изображение материала

Как взлетят цены на газ для россиян из-за новых требований «Газпрома»?

24 апреля 2023, 08:55
Фото: 1MI
Аналитики порассуждали, как новые требования отразятся на жизни россиян
«Газпром» хочет продавать газ по свободным ценам в России, а не по тем, которые устанавливает государство.

Повышение цен на газ в России связывают с уменьшением добычи, ростом потребления и большой зависимостью страны от "Газпрома", который контролирует более 90% рынка. Ограничение цен - лишь временный эффект, который быстро закончится.

Сезонная дифференциация цен также является проблемой для "Газпрома". В результате возможно повышение цен на 10-20%, что затронет россиян. В условиях отсутствия конкуренции между "Роснефтью" и "Газпромом" нет альтернативных поставщиков, кроме независимых игроков, которые могут предложить свои услуги.

Газпром сталкивается с трудностями из-за санкций и остановки "северных потоков", и его прибыль значительно уменьшилась. Компания ищет способы увеличить свой экспорт, но внутренний рынок России может быть наилучшей опцией, чтобы обеспечить дополнительные доходы.

Главный аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков утверждает, что новое правило не приведет к росту цен, но могут возникнуть проблемы, если Газпром поднимет цены, поскольку это может негативно сказаться на коммунальных и бытовых потребителях, которые составляют 19% потребления газа в стране.

Однако, на данный момент "Газпром" не является монополистом на внутреннем рынке, и в 2021 году поставил только 63% всего газа, который был необходим России, сообщают «Новые известия».

Загадочная череда самоубийств российских ТОП-менеджеров нефтяных компаний
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Газ#Цены#Стоимость#Экономика#Город#Россия#Новосибирская область
Подпишитесь
Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры
Сегодня, 08:22
Вторая неделя забастовки детей гимназии №10: родители непреклонны, директор отстранен
Сегодня, 05:57
Футболки с героями ВОВ не смогут напечатать в МФЦ Новосибирской области
Сегодня, 05:19
Названы самые густонаселенные районы Новосибирска – кто стал лидером?
Сегодня, 01:19
В Новосибирске бойцы СВО из ЧВК смогут воспользоваться реабилитационным сертификатом
Сегодня, 04:26
Умер в день рождения: под Новосибирском толпа парней до смерти забила мужчину
Сегодня, 07:25