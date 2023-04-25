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8-летнюю девочку на велосипеде сбил автомобилист в Новосибирске — все подробности

25 апреля 2023, 01:33
Фото: 1MI
Ребенок пострадал

В Новосибирске автомобилист сбил 8-летнюю девочку на велосипеде

Восьмилетнюю девочку на велосипеде сбил автомобилист в Новосибирске — она в больнице, сообщают в ГИБДД региона.

По информации Госавтоинспекции, в Новосибирске вечером 24 апреля автомобиль «Гретвол» сбил девочку 8-ми лет на велосипеде.

Инцидент произошёл на улице Магистральной, 57 в Калининском районе, когда ребёнок выехал на дорогу из-за припаркованных автомобилей.

Водитель автомобиля «Гретвол» — мужчина 46 лет — он двигался по двору дома и сбил велосипедистку.

Девочка была госпитализирована с травмами и расследование инцидента продолжается правоохранительными органами.

Напомним, что ранее подросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку в Новосибирске. 

Подросток сбил 4-летнюю девочку на электросамокате в Новосибирске – она в больнице
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#Эмилия Губарева#Велосипед#ДТП#Дети#Транспорт#Город#Происшествия#Общество#Новосибирск
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