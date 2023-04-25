8-летнюю девочку на велосипеде сбил автомобилист в Новосибирске — все подробности

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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По информации Госавтоинспекции, в Новосибирске вечером 24 апреля автомобиль «Гретвол» сбил девочку 8-ми лет на велосипеде.
Инцидент произошёл на улице Магистральной, 57 в Калининском районе, когда ребёнок выехал на дорогу из-за припаркованных автомобилей.
Водитель автомобиля «Гретвол» — мужчина 46 лет — он двигался по двору дома и сбил велосипедистку.
Девочка была госпитализирована с травмами и расследование инцидента продолжается правоохранительными органами.
Напомним, что ранее подросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку в Новосибирске.