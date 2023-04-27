Дело против замминистра с\х НСО Невзоровой возбудили следователи — в чем обвиняется?

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства региона Светланы Невзоровой.
Правоохранительные органы обвинили женщину в превышении должностных полномочий при распределении субсидий, отвечая за государственную поддержку производителей сельхозпродукции.
Дело возбуждено сотрудниками регионального Следственного комитета РФ. Отметим, что ранее Невзорова была номинирована на премию «Женщина года в АПК 2022» за свою работу по разработке стратегии цифровой трансформации сельского хозяйства для повышения уровня цифровизации бизнес-процессов в этой области.