Дело против замминистра с\х НСО Невзоровой возбудили следователи — в чем обвиняется?

Дело возбуждено сотрудниками регионального Следственного комитета РФ. Отметим, что ранее Невзорова была номинирована на премию «Женщина года в АПК 2022» за свою работу по разработке стратегии цифровой трансформации сельского хозяйства для повышения уровня цифровизации бизнес-процессов в этой области.