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Дело против замминистра с\х НСО Невзоровой возбудили следователи — в чем обвиняется?

27 апреля 2023, 09:07
Фото: Министерство сельского хозяйства Новосибирской области

В Новосибирской области возбудили дело против замминистра Невзоровой

Дело в отношении замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой возбудили следователи.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства региона Светланы Невзоровой.

Правоохранительные органы обвинили женщину в превышении должностных полномочий при распределении субсидий, отвечая за государственную поддержку производителей сельхозпродукции.

Дело возбуждено сотрудниками регионального Следственного комитета РФ. Отметим, что ранее Невзорова была номинирована на премию «Женщина года в АПК 2022» за свою работу по разработке стратегии цифровой трансформации сельского хозяйства для повышения уровня цифровизации бизнес-процессов в этой области.

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#Дело#Уголовное дело#Сельское хозяйство#Город#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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