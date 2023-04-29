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Мужчину с потерей памяти нашли в Новосибирске – волонтеры в поисках его родных

29 апреля 2023, 04:36
Фото: поисковый отряд «Маяк»
Волонтеры ищут родных новосибирца без памяти

В Новосибирске ищут родственников мужчины с потерей памяти

Волонтеры ищут родных пожилого мужчины, который потерял память в Новосибирске. Об этом сообщает отряд «Маяк».

Прохожие 28 апреля встретили в центре города странного мужчину. Он был дезориентирован и напуган.

«Назвался Николаем. Реально ли этого его имя, нам неизвестно. Было понятно одно – мужчина потерял память, заблудился. Может даже не местный. Сейчас ищем его родственников или знакомых», - рассказали волонтеры.

Представители отряда «Маяк» просят всех, кто узнал мужчину на фото отозваться. Позвонить по телефону 8-951-393-0911.

В Новосибирской области уже 10 лет ищут пропавшего Руслана Валиулина
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Напомним, под Новосибирском родные продолжают искать Руслана Валиулина, пропавшего 10 лет назад.

#Алина Шефер#Поиск#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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