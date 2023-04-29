Мужчину с потерей памяти нашли в Новосибирске – волонтеры в поисках его родных

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Прохожие 28 апреля встретили в центре города странного мужчину. Он был дезориентирован и напуган.
«Назвался Николаем. Реально ли этого его имя, нам неизвестно. Было понятно одно – мужчина потерял память, заблудился. Может даже не местный. Сейчас ищем его родственников или знакомых», - рассказали волонтеры.
Представители отряда «Маяк» просят всех, кто узнал мужчину на фото отозваться. Позвонить по телефону 8-951-393-0911.
Напомним, под Новосибирском родные продолжают искать Руслана Валиулина, пропавшего 10 лет назад.