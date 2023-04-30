Новосибирцев зовут за сморчками после майских праздников

Обычно новосибирцы любят собирать два грпиба семейства сморчковых. Сначала в лесах появляется сморчковая шапочка, отлоичающаяся длиной ножкой и наперстковидной шапочкой. Данный гриб любит березовые и осиновые леса. Сморчок высокий, напротив, встречается во всех лесах, но отыскать его гораздо сложнее.