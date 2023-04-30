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Новосибирцев зовут за сморчками после майских праздников

30 апреля 2023, 07:35
Фото: 1MI
В Новосибирской области начинается грибной сезон

Новосибирцев зовут за сморчками после майских праздников

В Новосибирской области начинается грибной сезон. Одними из любимых у грибников являются сморчки. Однако, по мнению специалистов, их сезон еще не наступил.
«Весна в этом году у нас запоздала. Не думаю, что грибы появятся до 10 мая. Сейчас для них неблагоприятные условия», - цитирует «НГС Новосибирск» миколога Рината Султанова.

Обычно новосибирцы любят собирать два грпиба семейства сморчковых. Сначала в лесах появляется сморчковая шапочка, отлоичающаяся длиной ножкой и наперстковидной шапочкой. Данный гриб любит березовые и осиновые леса. Сморчок высокий, напротив, встречается во всех лесах, но отыскать его гораздо сложнее.

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Отличаются грибы и способом приготовления. Если сморчковую шапочку нужно обязательно варить во избежание отравления, то сморчок высокий можно есть даже в сыром виде.

Также новосибирцев предупреждают об ядовитом строчке. Его шапочка своим видом напоминает мозги, а сам двойник сморчковых растет в сосновом бору.  Достаточно 400 грамм гиромитрина для смертельного отравления.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Природа#Лес#Грибы#Грибники
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