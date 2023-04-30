Новосибирцев зовут за сморчками после майских праздников

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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«Весна в этом году у нас запоздала. Не думаю, что грибы появятся до 10 мая. Сейчас для них неблагоприятные условия», - цитирует «НГС Новосибирск» миколога Рината Султанова.
Обычно новосибирцы любят собирать два грпиба семейства сморчковых. Сначала в лесах появляется сморчковая шапочка, отлоичающаяся длиной ножкой и наперстковидной шапочкой. Данный гриб любит березовые и осиновые леса. Сморчок высокий, напротив, встречается во всех лесах, но отыскать его гораздо сложнее.
Отличаются грибы и способом приготовления. Если сморчковую шапочку нужно обязательно варить во избежание отравления, то сморчок высокий можно есть даже в сыром виде.
Также новосибирцев предупреждают об ядовитом строчке. Его шапочка своим видом напоминает мозги, а сам двойник сморчковых растет в сосновом бору. Достаточно 400 грамм гиромитрина для смертельного отравления.