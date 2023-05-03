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Новосибирцы простятся с бойцом ЧВК «Вагнер» Евгением Захаровым из Здвинска

3 мая 2023, 02:30
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Новосибирца Евгения Захарова похоронят 3 мая
Житель Здвинска Новосибирской области Евгений Захаров погиб в зоне СВО. Он состоял в ЧВК «Вагнер».

О гибели бойца родным сообщили 17 апреля 2023 года. С ним просятся в местном ДК 3 мая – церемония пройдет с 11:00 до 12:00 часов.

Евгений родом из Здвинска. Там он вырос, окончил школу № 1, учился в Здвинском ПУ-95.

Новосибирец не имел военного опыта, но срочную службу в армии проходил. Он отслужил в рядах ВС РФ на Сахалине.

Напомним, 4 мая в Карасуке Новосибирской области похоронят бойца ЧВК «Вагнер» Александра Вдовиченко.


Боец ЧВК «Вагнер» Александр Вдовиченко из Новосибирской области погиб в СВО
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