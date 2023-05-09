Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В Новосибирске произошло ЧП: фура с газовым баллоном загорелась и затем взорвалась. Инцидент случился ночью 9 мая на улице Богдана Хмельницкого Калининского района.
Свидетели сообщили, что огонь охватил грузовой автомобиль, который стоял на дороге. Позже возник взрыв — вспыхнул газовый баллон, который находился на внутри фуры.
О пострадавших информации нет. Происшествие подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Не похоже на взрыв газового баллона сила хлопка, перед 9 мая…фура на богдашке где запрещено им ездить и возле домов»;
«проснулась от взрыва и сирен, подумала терракт с просони»;
«Бахнуло нормально.Тоже подумали сначала что киоск цветов.Надеюсь ни кого не зацепило»;
«Пожарники быстро пригнали. Ребята, спасибо человеческое!!!».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*