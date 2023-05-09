В Новосибирске во время пожара взорвалась фура с газовым баллоном

Грузовик вспыхнул в Новосибирске ночью 9 мая в Новосибирске. Спустя некоторое время, взорвался газовый баллон, который был внутри фуры, об этом сообщают очевидцы в ВК-группе АСТ-54.