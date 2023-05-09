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Фура с газовым баллоном взорвалась во время пожара в Новосибирске ночью 9 мая

9 мая 2023, 03:07
Фото: 1MI
Фура вспыхнула ночью на парковке

В Новосибирске во время пожара взорвалась фура с газовым баллоном

Грузовик вспыхнул в Новосибирске ночью 9 мая в Новосибирске. Спустя некоторое время, взорвался газовый баллон, который был внутри фуры, об этом сообщают очевидцы в ВК-группе АСТ-54.

В Новосибирске произошло ЧП: фура с газовым баллоном загорелась и затем взорвалась. Инцидент случился ночью 9 мая на улице Богдана Хмельницкого Калининского района.

Свидетели сообщили, что огонь охватил грузовой автомобиль, который стоял на дороге. Позже возник взрыв — вспыхнул газовый баллон, который находился на внутри фуры.

О пострадавших информации нет. Происшествие подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«Не похоже на взрыв газового баллона сила хлопка, перед 9 мая…фура на богдашке где запрещено им ездить и возле домов»;

«проснулась от взрыва и сирен, подумала терракт с просони»;

«Бахнуло нормально.Тоже подумали сначала что киоск цветов.Надеюсь ни кого не зацепило»;

«Пожарники быстро пригнали. Ребята, спасибо человеческое!!!».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Пожар#Взрыв#Газ#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск
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