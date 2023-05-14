Последние выходные с горячей водой: свыше 14 улиц отключат в Новосибирске с 16 мая

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Многим новосибирцам стоит запастись чайниками, бойлерами или кипятильниками так, как в их домах отключат горячую воду на 14 дней. Это касается жильцов многоэтажек, входящих в зону ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод.
Гидравлические испытания проведут на улицах Богдана Хмельницкого, Народная, Советской Сибири, Бардина, Краснодонский переулок, Александра Невского, Менделеева, Учительская, Новая заря, Овчукова, Власова, Объединения, Макаренко, Столетова. Включат воду только 28 мая. Все адреса можно посмотреть на онлайн карте, которую разработали специалисты СГК.
Важно отметить, иногда происходят задержки в ходе гидравлических испытаний. Тогда горячую воду могут вернуть в квартиры позже обозначенного срока, примерно на 1-2 дня.
Самые массовые отключения стартуют с 18 мая в Новосибирске. Без водоснабжения оставят свыше 30 улиц.