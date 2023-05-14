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Последние выходные с горячей водой: свыше 14 улиц отключат в Новосибирске с 16 мая

14 мая 2023, 06:33
Фото: atas.info
Первые дома останутся без горячей воды в Новосибирске

В Новосибирске дома на 14 улицах отключат от горячей воды с 16 мая

Десятки домов на более, чем 14 улицах останутся без горячей воды в Новосибирске с 16 мая 2023 года. График отключений опубликовала СГК.

Многим новосибирцам стоит запастись чайниками, бойлерами или кипятильниками так, как в их домах отключат горячую воду на 14 дней. Это касается жильцов многоэтажек, входящих в зону ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод.

Гидравлические испытания проведут на улицах Богдана Хмельницкого, Народная, Советской Сибири, Бардина, Краснодонский переулок, Александра Невского, Менделеева, Учительская, Новая заря, Овчукова, Власова, Объединения, Макаренко, Столетова. Включат воду только 28 мая. Все адреса можно посмотреть на онлайн карте, которую разработали специалисты СГК.

 

Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
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Важно отметить, иногда происходят задержки в ходе гидравлических испытаний. Тогда горячую воду могут вернуть в квартиры позже обозначенного срока, примерно на 1-2 дня.

Самые массовые отключения стартуют с 18 мая в Новосибирске. Без водоснабжения оставят свыше 30 улиц.

График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
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