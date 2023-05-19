Главную трассу в селе Каменка закроют до 1 августа

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Как сообщает precedent.tv со ссылкой на Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области, ограничения будут действовать с 17 июня по 1 августа. Это связано со снижением несущей способности дороги, объездные пути уже определены.
На данный момент на трассе установили дорожные знаки для обеспечения безопасности проезда. В рамках ремонтных работ заменят асфальтовое покрытие, приведут в порядок систему водоотведения и слегка обновят остановочные пункты.