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Главную трассу в селе Каменка закроют до 1 августа

19 мая 2023, 05:45
Фото: precedent.tv
Дорогу закроют на ремонт

Главную трассу в селе Каменка закроют до 1 августа

В селе Каменка запланирован полномасштабный ремонт проезжей части. В связи с этим дорога будет закрыта для транспорта.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области, ограничения будут действовать с 17 июня по 1 августа. Это связано со снижением несущей способности дороги, объездные пути уже определены.

На данный момент на трассе установили дорожные знаки для обеспечения безопасности проезда. В рамках ремонтных работ заменят асфальтовое покрытие, приведут в порядок систему водоотведения и слегка обновят остановочные пункты.

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#Новосибирская область#Экономика#Александр Ляхов#Дорога#Дороги#Дорожное управление#Ремонт#Ремонтные работы
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