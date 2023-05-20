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В Коченевском районе исчез мужчина с черной барсеткой

20 мая 2023, 12:30
Фото: «Лиза Алерт Новосибирск» «ВКонтакте»
Мужчина не выходит на связь четыре дня

Под Новосибирском ищут мужчину с черной барсеткой

В поселке Коченево разыскивают молодого мужчину. Он не выходил на связь четыре дня .
«Пропал Ширшов Данил Федорович, 37 лет, пгт.Коченево, Новосибирская область. С 16 мая 2023 года его местонахождение неизвестно», - указано в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Особой приметой пропавшего Данила является черная барсетка. Рост мужчины составляет 184 сантиметра, он худощавого телосложения, русоволос и зеленоглаз. В день пропажи на жителе Коченево были черные толстовка, трико и кроссовки, а также серая кепка.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Пропал#Розыск#Волонтеры
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