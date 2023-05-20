В Коченевском районе исчез мужчина с черной барсеткой

Особой приметой пропавшего Данила является черная барсетка. Рост мужчины составляет 184 сантиметра, он худощавого телосложения, русоволос и зеленоглаз. В день пропажи на жителе Коченево были черные толстовка, трико и кроссовки, а также серая кепка.