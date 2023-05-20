В Коченевском районе исчез мужчина с черной барсеткой

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
«Пропал Ширшов Данил Федорович, 37 лет, пгт.Коченево, Новосибирская область. С 16 мая 2023 года его местонахождение неизвестно», - указано в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Особой приметой пропавшего Данила является черная барсетка. Рост мужчины составляет 184 сантиметра, он худощавого телосложения, русоволос и зеленоглаз. В день пропажи на жителе Коченево были черные толстовка, трико и кроссовки, а также серая кепка.