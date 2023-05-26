Утром в пятницу по карте видно, что кипяток в кранах до сих пор отсутствует в 19 домах Первомайского района (на Лаврова, Брюсова, Матросова, Физкультурной, Героев Революции, Марата). Сообщается, что на объектах выявили дефекты на трубопроводах, их планируют устранить до 16:00 часов 26 мая.