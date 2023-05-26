Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:36
Updated Сегодня, 01:36
Сейчас горячая вода отсутствует почти в 2500 многоэтажках города. Еще 25 мая таких объектов было на тысячу больше, судя по карте «Мой Новосибирск».
По графику специалисты СГК проводили гидравлические испытания с 18 по 25 мая включительно в Первомайском и Октябрьском районах. Под отключение горячей воды попали десятки домов на Лазурной, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Заречной, Первомайской и другие.
Утром в пятницу по карте видно, что кипяток в кранах до сих пор отсутствует в 19 домах Первомайского района (на Лаврова, Брюсова, Матросова, Физкультурной, Героев Революции, Марата). Сообщается, что на объектах выявили дефекты на трубопроводах, их планируют устранить до 16:00 часов 26 мая.