atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:13

Published Сегодня, 01:13

Modified Сегодня, 01:36

Updated Сегодня, 01:36

Изображение материала

Горячую воду включили в двух районах Новосибирска по ТЭЦ-5, но не во всех домах

26 мая 2023, 01:13
Фото: 1MI
Горячую воду не включили во всех домах по графику СГК

В Новосибирске горячую воду не включили в 19 домах Первомайского района

Горячую воду в полночь 25 мая должны были включить в жилых домах Новосибирска, которые отключили 18 мая. Речь о зданиях в зоне ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод. Водоснабжение получили не все горожане по графику СГК из-за выявленных дефектов на теплосетях – показываем адреса.

Сейчас горячая вода отсутствует почти в 2500 многоэтажках города. Еще 25 мая таких объектов было на тысячу больше, судя по карте «Мой Новосибирск».

Фото: Мой Новосибирск

По графику специалисты СГК проводили гидравлические испытания с 18 по 25 мая включительно в Первомайском и Октябрьском районах. Под отключение горячей воды попали десятки домов на Лазурной, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Заречной, Первомайской и другие.

Фото: Мой Новосибирск

Утром в пятницу по карте видно, что кипяток в кранах до сих пор отсутствует в 19 домах Первомайского района (на Лаврова, Брюсова, Матросова, Физкультурной, Героев Революции, Марата). Сообщается, что на объектах выявили дефекты на трубопроводах, их планируют устранить до 16:00 часов 26 мая.

График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском поселок Краснообск отключили от горячей воды на месяцКогда включат горячую воду: где узнать по адресу дома в Новосибирске летом 2023
#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Горячая вода#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске
Подпишитесь
Пригожин прокомментировал изнасилование школьниц бойцом ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 01:22
В Новосибирске отменили салют на День города-2023
24 мая 08:45
«Не пускать!»: выпускнице Пушкинского лицея запретили последний звонок из-за ковида
Вчера, 07:08
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
Вчера, 08:41
«Разжигание розни»: Хилокский рынок о видеообращении активистов к Путину
24 мая 07:41
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 02:00