«Видимо, тут не просто единичные случаи перебора бывают, а это какое-то массовое явление. А главное - ничего подобного нет на английском, немецком, французском, арабском или даже иврите. Только по-русски. В общем, давно известно, что сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Так вот что-то мы, мне кажется, как-то некачественно поработали в этом моменте», - констатировал тревел-блогер.