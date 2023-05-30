atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Изображение материала

Сибиряков шокировали бирки для русских на алкоголе в Турции

30 мая 2023, 09:46
Фото: dzen.ru/polienko_travel
Напоминания об ограничениях в покупке спиртного адресованы только русским
Специальные бирки на русском языке, адресованные покупателям алкогольных напитков из России, заметили в магазинах duty free в аэропорту Стамбула

На всех полках в магазинах duty free международного аэропорта Стамбула появились напоминания о том, что через таможню нельзя бесплатно проводить более трех литров крепкого алкоголя. Адресованы они только русскоязычным покупателям и прикреплены ко всем видам товаров – от недорогих бутылок на распродаже до шотландского односолодового виски стоимость 100 евро за бутылку, сообщил автор дзен-канала о путешествиях, житель Новосибирска Кирилл Полиенко.

Подобных надписей на других языках в магазинах нетПодобных надписей на других языках в магазинах нет
Подобных надписей на других языках в магазинах нет
Фото: dzen.ru/polienko_travel

«Видимо, тут не просто единичные случаи перебора бывают, а это какое-то массовое явление. А главное - ничего подобного нет на английском, немецком, французском, арабском или даже иврите. Только по-русски. В общем, давно известно, что сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Так вот что-то мы, мне кажется, как-то некачественно поработали в этом моменте», - констатировал тревел-блогер.

Читайте также:
В Новосибирске почти вдвое подорожало вино в ресторанах из-за санкцийБердский любитель элитного коньяка получил два года за вымогательство"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
#Алкоголь#Предупреждение#Магазин#Общество#Турция
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52