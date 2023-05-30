Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
На всех полках в магазинах duty free международного аэропорта Стамбула появились напоминания о том, что через таможню нельзя бесплатно проводить более трех литров крепкого алкоголя. Адресованы они только русскоязычным покупателям и прикреплены ко всем видам товаров – от недорогих бутылок на распродаже до шотландского односолодового виски стоимость 100 евро за бутылку, сообщил автор дзен-канала о путешествиях, житель Новосибирска Кирилл Полиенко.
«Видимо, тут не просто единичные случаи перебора бывают, а это какое-то массовое явление. А главное - ничего подобного нет на английском, немецком, французском, арабском или даже иврите. Только по-русски. В общем, давно известно, что сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Так вот что-то мы, мне кажется, как-то некачественно поработали в этом моменте», - констатировал тревел-блогер.