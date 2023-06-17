7-летнего мальчика на самокате сбил автомобилист в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В 17:15 17 июня 2023 года возле дома 32 на Проспекте Дзержинского в Новосибирске произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля Хендай, мужчина 1983 года рождения, двигался по двору и наехал на мальчика 2016 года рождения, который выехал на самокате.
Пострадавший несовершеннолетний был доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и теперь устанавливаются все обстоятельства случившегося.