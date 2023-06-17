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7-летнего мальчика на самокате сбил автомобилист в Новосибирске

17 июня 2023, 13:53
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик пострадал

В Новосибирске автомобилист сбил 7-летнего мальчика на самокате

Семилетнего мальчика на самокате сбил автомобилист в Новосибирске, об этом сообщают в ГИБДД региона.

В 17:15 17 июня 2023 года возле дома 32 на Проспекте Дзержинского в Новосибирске произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Хендай, мужчина 1983 года рождения, двигался по двору и наехал на мальчика 2016 года рождения, который выехал на самокате.

Пострадавший несовершеннолетний был доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и теперь устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#Самокаты#Новосибирск
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