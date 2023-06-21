В Новосибирске главу картонно-бумажного комбината подозревают в загрязнении почвы

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Комбинат работает с 2020 года в селе Красный Яр. Два года жители жаловались на предприятие, заявляли, что оно сливает отходы на земельные участки. После проверки почвы специалистами было начато расследование.
Эксперты заключили в итоге, что НКБК загрязнил почву на 350 млн рублей, также это привело к гибели деревьев на сумму 600 тысяч рублей.
Диденко оштрафовали на 400 тысяч рублей, но это наказание он пытался оспорить — не вышло. Сейчас ему предъявили обвинение. Он находится под подпиской о невыезде.