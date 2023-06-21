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В Новосибирске главу картонно-бумажного комбината подозревают в загрязнении почвы

21 июня 2023, 06:11
Фото: 1MI
Главу НКБК обвиняют в загрязнении почвы
Уголовное дело завели против гендиректора Новосибирского картонно-бумажного комбината (НКБК) Игоря Диденко из-за причинения вреда природе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Комбинат работает с 2020 года в селе Красный Яр. Два года жители жаловались на предприятие, заявляли, что оно сливает отходы на земельные участки. После проверки почвы специалистами было начато расследование.

Эксперты заключили в итоге, что НКБК загрязнил почву на 350 млн рублей, также это привело к гибели деревьев на сумму 600 тысяч рублей.

Диденко оштрафовали на 400 тысяч рублей, но это наказание он пытался оспорить — не вышло. Сейчас ему предъявили обвинение. Он находится под подпиской о невыезде.

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#Алина Шефер#Загрязнение#СК#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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