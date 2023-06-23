Работы по благоустройству парка «Арена» ко Дню города власти обещали завершить к 20 июня. Atas.info решил проверить это обещание и вот, что мы выяснили: центральная аллея, ведущая к главной площади, выглядит неплохо, но вот чем ближе к реке, тем меньше парк напоминает благоустроенную зону. Дорожки не доделаны, на выходе к берегу одна пыль и больше там ничего нет. Парк «Арена» в целом является отличным местом, но обустройство берега реки было бы лучшей идеей для привлечения посетителей зеленой зоны. Когда работы завершатся, парк будет еще лучше, но и сейчас здесь приятно находиться. Отметим, что сейчас парк готовят к предстоящему фестивалю VK Fest, который пройдет 24 июня. На территории «Арены» устанавливают сцены и разные локации.