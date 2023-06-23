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В Новосибирске появилась новость о том, что в Ордынке 21 июня 2023 обрушился мощный град. Соцсети заполнились видео и фотографиями с якобы выпавшим градом размером с куриное яйцо. Местные жители охотно обсуждали произошедшее, однако стало известно, что все это было фейком. На самом деле видео было записано в Дагестане 17 июня. Примечательно, но новосибирцы в этом году ну уж очень сильно интересуются погодой: то дикая жара, то холода, то дожди, теперь и несостоявшийся град.
Накануне Дня города Новосибирска был установлен памятник Святому Николаю Чудотворцу. Этот мемориал высотой 3,5 метра находится возле Нарымского сквера, в центре города. Официальное открытие памятника состоится 24 июня.
Подготовительные работы начались в мае 2023 года, а проект начали обсуждать еще в 2019 году. Утром перед установкой выяснилось, что одна из плит постамента лопнула. Проблему быстро решили и памятник благополучно установили. Установка скульптуры стала значимым событием в истории Новосибирска. Живописные фото с места событий.
Работы по благоустройству парка «Арена» ко Дню города власти обещали завершить к 20 июня. Atas.info решил проверить это обещание и вот, что мы выяснили: центральная аллея, ведущая к главной площади, выглядит неплохо, но вот чем ближе к реке, тем меньше парк напоминает благоустроенную зону. Дорожки не доделаны, на выходе к берегу одна пыль и больше там ничего нет. Парк «Арена» в целом является отличным местом, но обустройство берега реки было бы лучшей идеей для привлечения посетителей зеленой зоны. Когда работы завершатся, парк будет еще лучше, но и сейчас здесь приятно находиться. Отметим, что сейчас парк готовят к предстоящему фестивалю VK Fest, который пройдет 24 июня. На территории «Арены» устанавливают сцены и разные локации.