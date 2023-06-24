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О приготовлении торта в мэрии Новосибирска заявили накануне подготовки к масштабному празднеству. Вес изделия составит 1130 килограмм в честь 130-летия сибирского мегаполиса. Приготовят его самые опытные шеф-повары. Показ с последующей раздачей лакомства начнется на участке Красного проспекта от ул. Орджоникидзе до ул. Ядринцевской (территория прилегает к площади Ленина) перед зданием Облпотребсоюза, где обычно автопарковка, в субботу 24 июня в 17.00.
Огромный торт претендует на попадание в Книгу рекордов России. Поэтому, прежде чем порезать торт на куски и раздать его всем желающим, сначала будет зафиксирован уникальный вес кондитерского изделия. Поэтому насладиться вкусом любимой с детства сладости новосибирцам придется не раньше 18.00.
В это время на площади имени Ленина начнется торжественный плац-парад и Фестиваль оркестров. Так что горожанам придется выбирать между чревоугодием и культурным просвещением.
Стоит отметить, что аналогичная раздача гигантского 125 метрового пирога в 2018 году на 125-летие города прошла не вполне прилично. Своими впечатлениями с Atas.info поделился журналист Артем Шершнев.
«Пирог весом около двух тонн был готов и разрезан на порции. Ограждение сняли и толпа ринулась за угощением. Люди отталкивали друг друга, хватали по несколько кусков, сколько помещалось в руках и тут же начинали поедать лакомство. Некоторые, пожадничав, попросту выбрасывали несъеденные куски на асфальт. В итоге, все проезжая часть Красного проспекта была завалена объедками рекордного пирога», — рассказал Артем Шершнев.
Учитывая вопиющее отсутствие культуры и возможные травмы, в мэрии Новосибирска на этот раз обеспечили меры безопасности. На этот раз будет организовано сразу десять точек раздач.
«Сделаем раздачу через стационарное ограждение. Люди будут подходить к волонтерам и получать порцию», — заявил на заседании оргкомитета начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства городской администрации Виталий Витухин.