О приготовлении торта в мэрии Новосибирска заявили накануне подготовки к масштабному празднеству. Вес изделия составит 1130 килограмм в честь 130-летия сибирского мегаполиса. Приготовят его самые опытные шеф-повары. Показ с последующей раздачей лакомства начнется на участке Красного проспекта от ул. Орджоникидзе до ул. Ядринцевской (территория прилегает к площади Ленина) перед зданием Облпотребсоюза, где обычно автопарковка, в субботу 24 июня в 17.00.