atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Изображение материала

Наглым самокатчиком, доведшим бабушку до больницы, оказался подросток

30 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Самокатчику грозит серьезное наказание

В Новосибирске полиция нашла самокатчика, сбившего бабушку на тротуаре

В ГИБДД Новосибирска установили личность водителя электросамоката, сбившего пожилую бабушку на тротуаре. Пенсионерка находится в больнице.
«Водителем оказался подросток 2006 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ „Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“, — указано в сообщении ведомства.
Наглый самокатчик на полной скорости сбил пенсионерку
Узнать подробнее

Молодому человеку грозит серьезное наказание. В зависимости от состояния здоровья пенсионерки подростку назначат либо ограничение свободы до трех лет, либо тюремный срок до двух лет. Также юноша может потрудиться на общественных работах.

Инцидент произошел вечером 23 июня на улице Кошурникова. Парень умудрился на полной скорости влететь в толпу прохожих, ждущих автобус на остановочном пункте. Самокатчиком была сбита 86-летняя пенсионерка, сейчас бабушка находится в больнице.

Новосибирский самокатчик устроил кулачную драку с водителем
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске 18-летний парень погиб под колесами электрички
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Гибдд#Пенсионер#Подросток#Самокаты
Подпишитесь
Жены мобилизованных сибиряков обратились к Путину с просьбой о помощи
Вчера, 14:49
«Пороть уже рано»: дети мигрантов пугают ножами новосибирцев, их ищет полиция
Вчера, 14:45
Новосибирские водители пребывают в ярости из-за закрытия парковки у цирка
Сегодня, 07:39
Мусорное позорище в Новосибирске: после VK Fest парк «Арена» превратился в свалку
Сегодня, 01:18
Прогноз погоды на выходные 1 и 2 июля в Новосибирской области
Сегодня, 02:06
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фотографии своих дочерей на выпускном
Сегодня, 02:57