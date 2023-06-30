Наглым самокатчиком, доведшим бабушку до больницы, оказался подросток

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Водителем оказался подросток 2006 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ „Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“, — указано в сообщении ведомства.
Молодому человеку грозит серьезное наказание. В зависимости от состояния здоровья пенсионерки подростку назначат либо ограничение свободы до трех лет, либо тюремный срок до двух лет. Также юноша может потрудиться на общественных работах.
Инцидент произошел вечером 23 июня на улице Кошурникова. Парень умудрился на полной скорости влететь в толпу прохожих, ждущих автобус на остановочном пункте. Самокатчиком была сбита 86-летняя пенсионерка, сейчас бабушка находится в больнице.