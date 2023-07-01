Новосибирцев напугал человек с веревкой на мосту

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Бердское шоссе. Мост через реку Иня. Со слов очевидцев, на мосту стоит мужчина с веревкой в руках», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудники МАСС выехали на место происшествия, а также выяснили все подробности инцидента. Выяснилось, что мужчина вполне доволен жизнью и не совершал ничего предосудительного. У сибиряка также не возникло никакого криминального умысла.
То, что напуганные очевидцы приняли за веревку, оказалось рыболовной снастью «паук». Она представляет собой конструкцию, в которую входят крестовина из трубок, пруты, квадратная сетка, веревка и шест. Благодаря подобному подъемнику возможно поймать достаточное количество рыбы.