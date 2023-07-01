atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

Новосибирцев напугал человек с веревкой на мосту

1 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI
Новосибирцев напугал мирный житель

В Новосибирске человек с веревкой на мосту напугал очевидцев

Новосибирцы обратились к спасателям с просьбой спасти возможного самоубийцу или маньяка. Мужчина стоял на мосту с веревкой в руках.
«Бердское шоссе. Мост через реку Иня. Со слов очевидцев, на мосту стоит мужчина с веревкой в руках», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники МАСС выехали на место происшествия, а также выяснили все подробности инцидента. Выяснилось, что мужчина вполне доволен жизнью и не совершал ничего предосудительного. У сибиряка также не возникло никакого криминального умысла.

В Новосибирске спасатели нашли двух мертвецов
Узнать подробнее

То, что напуганные очевидцы приняли за веревку, оказалось рыболовной снастью «паук». Она представляет собой конструкцию, в которую входят крестовина из трубок, пруты, квадратная сетка, веревка и шест. Благодаря подобному подъемнику возможно поймать достаточное количество рыбы.

Огромного судака весом 5 кг поймал рыбак в Бердском заливе под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
«Плывут мальки к верху пузом»: в Новосибирске рыбак увидел сброс нечистот в Иню
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Спасатели МАСС#Рыбалка#Рыбак
Подпишитесь
Жены мобилизованных сибиряков обратились к Путину с просьбой о помощи
29 июня 14:49
Фото из архивов командира батальона «Вега» Панфёрова опубликовали в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фотографии своих дочерей на выпускном
30 июня 02:57
Мусорное позорище в Новосибирске: после VK Fest парк «Арена» превратился в свалку
30 июня 01:18
В июле Новосибирскую область накроют дожди, рассказала синоптик Кичанова
Сегодня, 02:47
С родными попавших в плен барабинцев встретилась Уполномоченный по правам человека
Сегодня, 04:57