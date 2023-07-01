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В Новосибирской области начался сезон клубники — можно собрать 12 литров

1 июля 2023, 07:46
Фото: ВК / Грибы и грибные места НСО
В новосибирских лесах уродилась прекрасная клубника

В Новосибирской области начался сезон клубники — можно собрать 12 литров

Новосибирцы начали прочесывать местные леса в поисках грибов и ягод. Грибов пока попадается мало, но клубнику можно собирать ведрами.
«Поехал вчера поздно за ягодой, до 22.00 собирали вдвоем с супругой в четыре руки. Получилось около 12 литров», — делится радостью Константин Зеленцов в паблике «Грибы и грибные места НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

Клубнику мужчина собирал в Искитимском районе. Массовый сбор ягод еще не начался, но при желании можно набрать несколько ведер крупных и отборных ягод.

Грибникам пока везет чуть меньше. Любители «тихой охоты» за раз могут собрать небольшую корзинку или же остаться ни с чем. Тем не менее, своей радостью делятся и они.

«Вот такой улов вблизи села Спирино. Грибников много, грибов много, но на всех не хватает. Вырезают грибы огромными семействами на 3 машинах, прочесывают лесополосы шеренгами шириной в 50 метров!», — сообщил Данил Мясоедов.

Однако, по мнению знатоков, хороший улов можно будет собрать чуть позже. Пока же приходится довольствоваться грибами «на картошку».

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#Новосибирская область#Экология#Александр Ляхов#Грибы#Грибники#Полевая клубника#Природа#Лес
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