В Новосибирской области начался сезон клубники — можно собрать 12 литров

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
«Поехал вчера поздно за ягодой, до 22.00 собирали вдвоем с супругой в четыре руки. Получилось около 12 литров», — делится радостью Константин Зеленцов в паблике «Грибы и грибные места НСО» в социальной сети «ВКонтакте».
Клубнику мужчина собирал в Искитимском районе. Массовый сбор ягод еще не начался, но при желании можно набрать несколько ведер крупных и отборных ягод.
Грибникам пока везет чуть меньше. Любители «тихой охоты» за раз могут собрать небольшую корзинку или же остаться ни с чем. Тем не менее, своей радостью делятся и они.
«Вот такой улов вблизи села Спирино. Грибников много, грибов много, но на всех не хватает. Вырезают грибы огромными семействами на 3 машинах, прочесывают лесополосы шеренгами шириной в 50 метров!», — сообщил Данил Мясоедов.
Однако, по мнению знатоков, хороший улов можно будет собрать чуть позже. Пока же приходится довольствоваться грибами «на картошку».