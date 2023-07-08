С Днем семьи, любви и верности — самое оригинальное поздравление к 8 июля 2023

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
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Updated Сегодня, 01:58
В этот день известные и медийные личности поздравляют друг друга в социальных сетях, отмечают достижения своих семей и оставляют пожелания своим подписчикам. Поздравления в большинстве своем традиционные — в прозе и стихах. Пожалуй, одно из самых оригинальных является обращение к подписчикам от продюсера Армана Давлетярова, опубликованное, правда, 3 года назад. Он написал, что карьера не ждет дома, деньги не вытрут слезы, а слава не обнимет ночью — сразу понятно, человек знает, что такое любовь.
Также весьма оригинально поздравил подписчиков Михаил Галустян, опубликовав свое семейное изображение, выполненное в стиле мультфильма «Симпсоны». Публикацию он сопроводил призывом не откладывая позвонить близким и рассказать о своей любви.
Также расскажем об оригинальной традиции руководства Новосибирской области вручать в преддверии Дня семьи, любви и верности медалей «За любовь и верность» супружеским парам, которые имеют многолетний семейный стаж. На наш взгляд, это самое оригинальное поздравление тем, кто действительно чтит семейные ценности.
Итак, в 2023 году глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что внутренней традиции региона вручать медали супружеским парам со стажем исполнилось пятнадцать лет. Самой «опытной» парой оказалась семья Можейкиных Виктора и Галины, проживших друг с другом в браке пятьдесят лет (бриллиантовая свадьба). Травников отметил, что искренние союзы таких пар являются примером для молодежи.
К слову, сам Андрей Травников со своей супругой в 2023 году отметили серебряную свадьбу — двадцать пять лет совместной жизни.