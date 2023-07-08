С Днем семьи, любви и верности — самое оригинальное поздравление к 8 июля 2023

В этот день известные и медийные личности поздравляют друг друга в социальных сетях, отмечают достижения своих семей и оставляют пожелания своим подписчикам. Поздравления в большинстве своем традиционные — в прозе и стихах. Пожалуй, одно из самых оригинальных является обращение к подписчикам от продюсера Армана Давлетярова, опубликованное, правда, 3 года назад. Он написал, что карьера не ждет дома, деньги не вытрут слезы, а слава не обнимет ночью — сразу понятно, человек знает, что такое любовь.