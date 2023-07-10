По информации, полученной от СКР, на одном из телеканалов была показана история о 98-летнем ветеране, который скончался в пансионате для престарелых и инвалидов в Новосибирской области. Мужчину доставили в больницу из учреждения с признаками насилия. Также сообщалось о других нарушениях прав постояльцев.