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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку условий пребывания пожилых граждан в пансионате Новосибирской области после трагической смерти одного из ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом было сообщено в Telegram-канале ведомства.
По информации, полученной от СКР, на одном из телеканалов была показана история о 98-летнем ветеране, который скончался в пансионате для престарелых и инвалидов в Новосибирской области. Мужчину доставили в больницу из учреждения с признаками насилия. Также сообщалось о других нарушениях прав постояльцев.
«Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления Виталию Зарипову проверить информацию о дополнительных противоправных действиях в отношении стариков в рамках расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела был взят под контроль в центральном аппарате СКР.