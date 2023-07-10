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Бастрыкин поручил проверить пансионат в Новосибирске после смерти ветерана ВОВ

10 июля 2023, 01:35
Фото: 1MI
Дедушка умер в пансионате
По поручению главы СКР, следственное управление проведет проверку пансионата в Новосибирской области после смерти 98-летнего ветерана, а также выяснит информацию о возможных нарушениях прав других постояльцев данного учреждения.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку условий пребывания пожилых граждан в пансионате Новосибирской области после трагической смерти одного из ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом было сообщено в Telegram-канале ведомства.

По информации, полученной от СКР, на одном из телеканалов была показана история о 98-летнем ветеране, который скончался в пансионате для престарелых и инвалидов в Новосибирской области. Мужчину доставили в больницу из учреждения с признаками насилия. Также сообщалось о других нарушениях прав постояльцев.

«Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления Виталию Зарипову проверить информацию о дополнительных противоправных действиях в отношении стариков в рамках расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела был взят под контроль в центральном аппарате СКР.

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#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин#Пансионат#Ветеран#Гибель#Великая Отечественная война#Инвалиды#Уголовное дело#Расследование#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия
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