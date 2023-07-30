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Полная программа празднования Дня ВМФ в Новосибирске 30 июля 2023

30 июля 2023, 03:18
Фото: 1MI
День Военно-Морского Флота России

В Новосибирске опубликована программа празднования Дня ВМФ 30 июля

Новосибирцы отметят День Военно-Морского Флота России на Михайловской набережной с торжественным подъемом флага, возложением цветов и патриотическим концертом.

В воскресенье, 30 июля, жители Новосибирска соберутся на Михайловской набережной, чтобы отпраздновать День Военно-Морского Флота России. Организаторами этого мероприятия являются Новосибирское морское собрание и Сибирский государственный университет водного транспорта при поддержке мэрии города.

Программа праздника запланирована следующим образом: в 10 утра состоится торжественное поднятие флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» на Обской улице, 2. После этого будут поздравления для участников мероприятия, возложение цветов к закладному камню и минута молчания.

С 11 до 12 часов будет проведен патриотический концерт на площадке в Парково-культурном комплексе «Михайловская набережная». Это даст возможность всем желающим насладиться музыкой и песнями, посвященными морской тематике, и вместе отпраздновать этот важный день.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Россия#День ВМФ
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