Полная программа празднования Дня ВМФ в Новосибирске 30 июля 2023

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В воскресенье, 30 июля, жители Новосибирска соберутся на Михайловской набережной, чтобы отпраздновать День Военно-Морского Флота России. Организаторами этого мероприятия являются Новосибирское морское собрание и Сибирский государственный университет водного транспорта при поддержке мэрии города.
Программа праздника запланирована следующим образом: в 10 утра состоится торжественное поднятие флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» на Обской улице, 2. После этого будут поздравления для участников мероприятия, возложение цветов к закладному камню и минута молчания.
С 11 до 12 часов будет проведен патриотический концерт на площадке в Парково-культурном комплексе «Михайловская набережная». Это даст возможность всем желающим насладиться музыкой и песнями, посвященными морской тематике, и вместе отпраздновать этот важный день.