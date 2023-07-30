Полная программа празднования Дня ВМФ в Новосибирске 30 июля 2023

Программа праздника запланирована следующим образом: в 10 утра состоится торжественное поднятие флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» на Обской улице, 2. После этого будут поздравления для участников мероприятия, возложение цветов к закладному камню и минута молчания.