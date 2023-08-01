В Новосибирске вновь отключат горячую воду: каким районам готовиться со 2 августа

Неделю греть воду в чайнике придется жителям улицы Суркова, улицы Гладкова, улицы Геофизической, улицы Национальной (район 10-го Трикотажного переулка — Гусинобродское шоссе), улицы Куприна, улицы Есенина, улицы Кошурникова, улицы Журавлева, улицы Федосеева, улицы Гаранина и улицы Воинской. Также испытать временные неудобства придется новосибирцам, проживающим на улице Адриена Лежена, улице Стофато, улице Добролюбова, улице Бориса Богаткова (район Кошурникова — Артиллерийская), улице Никитина, улице Панфиловцев, улице Гурьевской, улице Тополевой и в Военном городке.