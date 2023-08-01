В Новосибирске вновь отключат горячую воду: каким районам готовиться со 2 августа

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Согласно докладу начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрия Перязева на аппаратном совещании, испытания коснутся жителей 4,5 и 6 микрорайонов.
«Со 2 августа начнутся испытания теплосетей в зоне ответственности ТЭЦ-5 „Новосибирской теплосетевой компанией“. Работы запланированы до 8 августа, максимальный срок — 13 августа», — рассказал Дмитрий Перязев.
Снижение температуры горячей воды начнется в 8 часов 31 июля.
Неделю греть воду в чайнике придется жителям улицы Суркова, улицы Гладкова, улицы Геофизической, улицы Национальной (район 10-го Трикотажного переулка — Гусинобродское шоссе), улицы Куприна, улицы Есенина, улицы Кошурникова, улицы Журавлева, улицы Федосеева, улицы Гаранина и улицы Воинской. Также испытать временные неудобства придется новосибирцам, проживающим на улице Адриена Лежена, улице Стофато, улице Добролюбова, улице Бориса Богаткова (район Кошурникова — Артиллерийская), улице Никитина, улице Панфиловцев, улице Гурьевской, улице Тополевой и в Военном городке.