Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Новосибирске начнут отключать горячую воду для жилых домов в Октябрьском районе. Эту информацию подтвердили представители СГК — Сибирской генерирующей компании.
В настоящее время проводятся испытания теплосетей, поэтому со 2 августа будет произведено отключение горячей воды в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Из-за этого мероприятия 52 улицы и Военный городок останутся без водоснабжения.
Включение воды планируется на 13 августа. Летом проверяются системы отопления и горячего водоснабжения, чтобы избежать возможных аварий в холодное время года.
Среди улиц, попадающих в зону отключения, будут: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная, Куприна, Есенина, Кошурникова, Красносельская, Дунайская, Чехова, Богаткова и другие.