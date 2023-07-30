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В Новосибирске Октябрьский район останется без горячей воды со 2 августа

30 июля 2023, 11:08
Фото: 1MI
Горячую воду вернут через две недели
Со 2 августа в Октябрьском районе Новосибирска прекратится подача горячей воды, так как продолжаются испытания теплосетей.

В Новосибирске начнут отключать горячую воду для жилых домов в Октябрьском районе. Эту информацию подтвердили представители СГК — Сибирской генерирующей компании.

В настоящее время проводятся испытания теплосетей, поэтому со 2 августа будет произведено отключение горячей воды в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Из-за этого мероприятия 52 улицы и Военный городок останутся без водоснабжения.

Включение воды планируется на 13 августа. Летом проверяются системы отопления и горячего водоснабжения, чтобы избежать возможных аварий в холодное время года.

Среди улиц, попадающих в зону отключения, будут: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная, Куприна, Есенина, Кошурникова, Красносельская, Дунайская, Чехова, Богаткова и другие.

2 188 домов остались без горячей воды в Новосибирске из-за выявленных дефектов
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#Эмилия Губарева#Вода#Горячая вода#Отключение#Общество#Город#Новосибирск
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