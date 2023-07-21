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Где отключат горячую воду до 4 августа в Новосибирске — список домов

21 июля 2023, 02:06
Фото: 1MI
Список домов без горячей воды до 4 августа

В Новосибирске СГК опубликовала список адресов без горячей воды до 4 августа

В Новосибирске опубликован список домов, которым будет отключена горячая вода до 4 августа.

В Новосибирске с 25 июля начнутся испытания теплосетей от ТЭЦ-4. Эта информация была получена от пресс-службы СГК.

Также был опубликован список домов, в которых временно отключат горячую воду. В нем значатся адреса на улицах Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинской.

В сообщении также указано, что охлаждение воды в сети необходимо начать уже 24 июля. Отсутствовать горячая вода может до 4 августа — более 10 дней.

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#Общество#Город#Новосибирск#Вода#Горячая вода#Отключение#Эмилия Губарева
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