Где отключат горячую воду до 4 августа в Новосибирске — список домов

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
В Новосибирске с 25 июля начнутся испытания теплосетей от ТЭЦ-4. Эта информация была получена от пресс-службы СГК.
Также был опубликован список домов, в которых временно отключат горячую воду. В нем значатся адреса на улицах Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинской.
В сообщении также указано, что охлаждение воды в сети необходимо начать уже 24 июля. Отсутствовать горячая вода может до 4 августа — более 10 дней.