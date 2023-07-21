Где отключат горячую воду до 4 августа в Новосибирске — список домов

Также был опубликован список домов, в которых временно отключат горячую воду. В нем значатся адреса на улицах Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинской.