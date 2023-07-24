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Когда дадут горячую воду в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска

24 июля 2023, 09:06
Фото: Midjourney
В Новосибирске тысячи домов

В Новосибирске тысячи домов остаются без горячей воды — устраняют дефекты теплосетей

2188 домов в Новосибирске остаются без горячей воды, в том числе 2080 — из-за дефектов теплосетей, 108 домов — плановые работы, с 25.07 начнется новый этап отключений в связи с испытаниями теплосетей в Калининском и Дзержинском районах. Стало известно, когда в этих домах появится горячая вода.

При проведении испытаний теплосетей в 2080 домах в Новосибирске были выявлены дефекты теплосетей, устранить которые планируют до 24 часов вторника 25 июля. Еще 108 домов в районе обслуживания ТЭЦ-2 Ленинский вывод отключены планово до вечера 25 июля.

Уже сегодня в 8 часов утра началось расхолаживание горячей воды на следующем участке, где будет проводиться плановое отключение. Это дома, которые обслуживает ТЭЦ-4 Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточный вывод — ул. Авиастроителей, ул. Учительская, ул. Олеко Дундича, ул. Новая Заря, ул. Лазарева, ул. Республиканская, ул. 25 лет Октября, ул. Объединения, ул. Макаренко, ул. Тайгинская.

Максимальный срок планового отключения горячей воды в этих домах — до 4 августа, по мере завершения испытаний горячая вода будет возвращаться в дома. Если во время испытаний будут выявлены дефекты теплосетей, возможно, что срок отключения горячей воды будет дольше.

2 188 домов остались без горячей воды в Новосибирске из-за выявленных дефектов
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#Ольга Храмушкина#ЖКХ#Горячая вода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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