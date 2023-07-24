В Новосибирске тысячи домов остаются без горячей воды — устраняют дефекты теплосетей

2188 домов в Новосибирске остаются без горячей воды, в том числе 2080 — из-за дефектов теплосетей, 108 домов — плановые работы, с 25.07 начнется новый этап отключений в связи с испытаниями теплосетей в Калининском и Дзержинском районах. Стало известно, когда в этих домах появится горячая вода.