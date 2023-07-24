Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
При проведении испытаний теплосетей в 2080 домах в Новосибирске были выявлены дефекты теплосетей, устранить которые планируют до 24 часов вторника 25 июля. Еще 108 домов в районе обслуживания ТЭЦ-2 Ленинский вывод отключены планово до вечера 25 июля.
Уже сегодня в 8 часов утра началось расхолаживание горячей воды на следующем участке, где будет проводиться плановое отключение. Это дома, которые обслуживает ТЭЦ-4 Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточный вывод — ул. Авиастроителей, ул. Учительская, ул. Олеко Дундича, ул. Новая Заря, ул. Лазарева, ул. Республиканская, ул. 25 лет Октября, ул. Объединения, ул. Макаренко, ул. Тайгинская.
Максимальный срок планового отключения горячей воды в этих домах — до 4 августа, по мере завершения испытаний горячая вода будет возвращаться в дома. Если во время испытаний будут выявлены дефекты теплосетей, возможно, что срок отключения горячей воды будет дольше.