2 188 домов остались без горячей воды в Новосибирске из-за выявленных дефектов

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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На сегодняшний день в Новосибирске 2188 домов остались без горячей воды. Из них 2080 это устранение дефектов после проведенных испытаний и 108 — плановые работы. Устранить дефекты планируется до 24 часов 25 июля.
«Также с 25 июля у нас начинаются испытания по зоне ТЭЦ-4. Планируем отключения горячего водоснабжения в 168 домов. Без газа находится один объект на Красном проспекте 81/3. Это плановые работы по обследованию газовой сети. За неделю были аварийные отключения по Горводоканалу — 13, по РЭСу — 21. Устранение в нормативные сроки. По разрытиям в городе — из 2158 в работе находятся еще 580», — сказал вице-мэр Олег Клемешов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что прокуратура выявила в городе повреждения асфальта, отсутствие тротуаров и освещения, дорожных знаков и разметки, засоренность ливневых канализаций, за что было внесено представление мэру Анатолию Локтю.