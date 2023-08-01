В Новосибирской области возбуждено уголовное дело из-за отключения воды в Ордынке

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за отключения воды. Прокуратура Ордынского района провела проверку после случившегося инцидента в посёлке Ордынское.
В ходе проверки было установлено, что населению были предоставлены некачественные и несвоевременные услуги по водоснабжению. Правоохранители также обнаружили нарушения при строительстве комплекса для очистки подземных вод с использованием резервуаров.
В результате, следователи решили возбудить уголовное дело по статье «Халатность». За это преступление, ответственным лицам грозит штраф до 120 тысяч рублей, год исправительных работ или арест сроком до 3 месяцев. В прокуратуре сообщили, что ход расследования будет находиться под контролем прокурора.