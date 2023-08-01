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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело из-за отключения воды в Ордынке

1 августа 2023, 03:59
Фото: 1MI
Дело возбуждено
Возбуждено уголовное дело из-за отключения воды в Новосибирской области, где также обнаружены нарушения при строительстве комплекса очистки подземных вод, за что должностным лицам грозит штраф.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за отключения воды. Прокуратура Ордынского района провела проверку после случившегося инцидента в посёлке Ордынское.

В ходе проверки было установлено, что населению были предоставлены некачественные и несвоевременные услуги по водоснабжению. Правоохранители также обнаружили нарушения при строительстве комплекса для очистки подземных вод с использованием резервуаров.

В результате, следователи решили возбудить уголовное дело по статье «Халатность». За это преступление, ответственным лицам грозит штраф до 120 тысяч рублей, год исправительных работ или арест сроком до 3 месяцев. В прокуратуре сообщили, что ход расследования будет находиться под контролем прокурора.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Вода#Уголовное дело#Штраф
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