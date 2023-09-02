Бердск День города 2023: уточненная программа праздника 2 сентября и что с салютом

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Updated Сегодня, 02:10
Как сообщает «Бердск Онлайн», День города начнется в 10. 00 по местному времени общегородской зарядкой. Позже все желающие смогут побороться за приз почетного жителя Бердска Бориса Прилепского на открытом первенстве города (стадион СШ «Восток», 11.30).
Одновременно с этим с 10.00 до 12.00 в молодежном центре «100 друзей» состоится вручение III Театральной премии имени народного артиста РФ Владлена Бирюкова «33 квадрата». В ее рамках планируется показ спектакля, мастер-класс от актеров новосибирских театров и торжественная церемония награждения. Завершится все возложением цветов к мемориальной доске актера.
Стоит отметить, что возложение цветов к памятной доске актера, известного исполнением одной из главных ролей в сериале «Вечный зов», будет в этот день не единственным. В рамках праздничной даты бердчане почтут память земляков, погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн, чеченских кампаний и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, в 13. 10 по местному времени на улице Боровой, 101 откроют памятник погибшим выпускникам Бердского политехнического колледжа.
В День города найдется мероприятие и для творческих людей. На Аллее поэтов в Городском парке культуры и отдыха с 13.00 до 17.00 пройдет «Библиотечный Арбат». В рамках мероприятия состоится торжественная церемония открытия скульптуры поэта Евгения Тареева.
Отдельно на той же локации с 13. 00 пройдет праздничный концерт учащихся детской музыкальной школы имени Свиридова «Мы лучше города не знаем — мы чувствуем его душой». С 14.00 до 17.30 откроется интерактивная площадка «ЭтноГрад», где бердчане и гости города смогут узнать про народные традиции и обряды.
С 16.00 бердчан ждут на праздничных концертах. На площади Горького выступят творческие коллективы города и области в рамках мероприятия «Бердск — Сибирский оберег», а на главной сцене у ДК «Родина» пройдет праздничная программа «Оберегаем Бердск — храним Россию». При этом из-за сложной ситуации в стране праздничный салют не состоится и его заменят файер-шоу.
3 сентября верующих бердчан ждут на крестный ход от Преображенского собора до площадки Праздничной.