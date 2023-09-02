Бердск День города 2023: уточненная программа праздника 2 сентября и что с салютом

Стоит отметить, что возложение цветов к памятной доске актера, известного исполнением одной из главных ролей в сериале «Вечный зов», будет в этот день не единственным. В рамках праздничной даты бердчане почтут память земляков, погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн, чеченских кампаний и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, в 13. 10 по местному времени на улице Боровой, 101 откроют памятник погибшим выпускникам Бердского политехнического колледжа.